Ο λόγος του δημάρχου Χανίων κατά την τελετή ενθρόνισης

Στη δημοσιότητα δόθηκε ο λόγος του δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, κατά την τελετή ενθρόνισης του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, Τίτου.

Αναλυτικά ο δήμαρχος Χανίων ανέφερε:

«Στέκομαι σήμερα ενώπιόν σας, εδώ, στην ιστορική Πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, στην «καρδιά» της πόλης των Χανίων, με αισθήματα βαθιάς συγκίνησης, ειλικρινούς σεβασμού και ανυπόκριτης χαράς. Σήμερα, ο τόπος μας ζει μια μέρα ορόσημο. Οι καμπάνες των ενοριών μας, από τις κορυφές των Λευκών Ορέων μέχρι τα στενά της παλιάς πόλης, ηχούν χαρμόσυνα, διαγγέλλοντας μια νέα αρχή.

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, κ. Τίτε,

Σας καλωσορίζουμε! Η πάνδημη υποδοχή που σας επιφυλάσσει σήμερα ο λαός σε αυτή την πλατεία, λίγα λεπτά πριν κατευθυνθούμε όλοι μαζί, εν πομπή, προς τον Μητροπολιτικό μας Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, μοιάζει πολύ με έναν ιερό, πνευματικό γάμο. Είναι ακριβώς εκείνη η στιγμή που η «νύμφη», η πόλη και η κοινωνία των Χανίων, βγαίνει στους δρόμους και τις πλατείες της, στολισμένη με περηφάνια και ελπίδα, για να προϋπαντήσει τον πνευματικό της νυμφίο.

Όπως μας διδάσκει η εκκλησιαστική μας παράδοση, μέσα από τα λόγια του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, ο Επίσκοπος στέκεται ανάμεσά μας «εις τύπον και τόπον Χριστού». Και όπως ο ίδιος ο Χριστός είναι ο Νυμφίος της Εκκλησίας, έτσι ακριβώς και εσείς, Σεβασμιώτατε, γίνεστε από σήμερα ο πνευματικός νυμφίος αυτής της ιστορικής Μητρόπολης.

Σεβασμιώτατε, η «νύμφη» που σας παραδίδεται σήμερα, αποτελεί ένα διαχρονικό ορόσημο του πολιτισμού, όντας μία από τις αρχαιότερες και συνεχώς κατοικημένες πόλεις της Ευρώπης. Με πενήντα αιώνες αδιάλειπτης ιστορικής πορείας η καρδιά των Χανίων χτυπά αδιάκοπα στον λόφο Καστέλλι· εκεί όπου ο ιδρυτής της πόλης, Κύδωνας έθεσε τα θεμέλια της αρχαίας μινωικής Κυδωνίας.

Αυτό το πολυεπίπεδο ιστορικό παλίμψηστο, διαδρομής 5.000 χρόνων, ενσωμάτωσε δημιουργικά την πνευματική κληρονομιά τον πλούτο των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, του Βυζαντίου, την αρχιτεκτονική ταυτότητα της Ενετοκρατίας και τις

ανατολίτικες επιρροές των Οθωμανικών χρόνων. Σε αυτή τη μακρά διαδρομή, από την ίδρυση της η τοπική Εκκλησία δεν υπήρξε ποτέ ένας απλός παρατηρητής, αλλά ένας ενεργός και σταθερός συμπαραστάτης του λαού. Από τη θυσία του εθνομάρτυρα Επισκόπου μας Μελχισεδέκ Δεσποτάκη, έως τον καθοριστικό ρόλο του κλήρου και των ιστορικών μας Μοναστηριών, όπως της Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων και του Γουβερνέτου, η παρουσία αυτή υπήρξε ακλόνητος πυλώνας κοινωνικής συνοχής και πνευματικής αναφοράς για τον τόπο μας.

Αυτός ο τόπος γέννησε μεγάλες προσωπικότητες, μορφές που υπερέβησαν τα σύνορα του νησιού μας και διαμόρφωσαν τη μοίρα της νεότερης Ελλάδας. Ένας τόπος που είχε την ιστορική τιμή να αναδείξει συνολικά τέσσερις Πρωθυπουργούς, με κορυφαία τη μορφή του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου. Ένας τόπος που, παράλληλα, γέννησε πνεύματα παγκόσμιας πολιτισμικής ακτινοβολίας, όπως ο οικουμενικός μας Μίκης Θεοδωράκης.

Σήμερα, πατώντας γερά πάνω σε αυτή την τεράστια ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά, τα Χανιά που σας υποδέχονται είναι μια πόλη σύγχρονη, εξωστρεφής, δυναμική. Ένας κόμβος πολιτισμού, τουρισμού και επιστημών, γεμάτος ζωή. Ένας τόπος, όμως, που, όπως τόσο εύστοχα διαπιστώσατε και ο ίδιος στον χειροτονητήριο λόγο σας, κατοικείται από έναν λαό που παραμένει «βαθειά ριζωμένος στην πίστη», φιλόξενος, ανοιχτόκαρδος, προσηλωμένος στις παραδόσεις του αλλά και ταυτόχρονα βαθιά προοδευτικός.

Αναλαμβάνοντας το πηδάλιο αυτής της Μητρόπολης, γίνεστε κρίκος μιας σπουδαίας αλυσίδας. Παραλαμβάνετε τη σκυτάλη από τον προκάτοχό σας, κυρό Δαμασκηνό. Είναι αλήθεια πως στην κοινή μας πορεία, ως άνθρωποι, μέσα στη δίνη της διοίκησης, υπήρξαν στιγμές διαφορετικών προσεγγίσεων. Όμως, στεκόμαστε σήμερα εδώ, ενωμένοι, για να αναγνωρίσουμε όλοι, καθολικά και με ειλικρινή σεβασμό, την καθαρή του καρδιά. Θα τον θυμόμαστε πάντα για τον αδιαπραγμάτευτα ασκητικό του βίο, την πηγαία του ευσέβεια και την άδολη αγάπη του για την Εκκλησία, τον Θεό και τον άνθρωπο. Αυτή είναι η παρακαταθήκη του.

Η σκέψη μας, επίσης, στρέφεται με απέραντο σεβασμό στον εφησυχάζοντα Αρχιεπίσκοπο πρώην Κρήτης και επί σειρά ετών Ποιμενάρχη μας, κ. Ειρηναίο. Το έργο του αλλά και το γλυκό και μειλίχιο χαμόγελό, που διατηρεί μέχρι και σήμερα, συνεχίζει να φωτίζει τις καρδιές μας και να μας διδάσκει την προσφορά και την ταπείνωση.

Και βέβαια, η συλλογική μας μνήμη αγκαλιάζει τον μακαριστό Ειρηναίο Γαλανάκη. Έναν Ιεράρχη που, αν και ποίμανε τη γειτονική μητρόπολη Κισσάμου και Σελίνου, το όραμά του, το κοινωνικό του έργο και η καθάρια του ματιά ξεπέρασαν τα όρια της επαρχίας του, αποκτώντας υπερτοπική αναφορά και καθολική αναγνώριση. Αυτά τα φωτεινά προοδευτικά παραδείγματα πρέπει να αποτελούν φάρο και πυξίδα για την πορεία της Εκκλησίας μας.

Σεβασμιώτατε, αυτός ο πνευματικός γάμος που ξεκινά σήμερα από αυτή την πλατεία, έχει γερά και αιώνια θεμέλια. Η Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, όπως και σύσσωμη η Εκκλησία της Κρήτης, αποτελεί εκλεκτό και αναπόσπαστο κομμάτι του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Η παρουσία, σήμερα ανάμεσά μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας, κ. Αρσένιου ως εκπροσώπου του Παναγιωτάτου, μας γεμίζει τιμή.

Από αυτό το επίσημο βήμα, εκφράζοντας το σύνολο των δημοτών των Χανίων, θέλω να διαμηνύσω την απόλυτη, αταλάντευτη και διαχρονική στήριξη όλων μας στο Σεπτό Κέντρο της Ορθοδοξίας, το ιστορικό Φανάρι και κυρίως στο σεπτό πρόσωπο του Οικουμενικού μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος κρατά άσβεστη τη φλόγα της πίστης και της ρωμιοσύνης.

Άγιε Αυστρίας, παρακαλούμε θερμά όπως διαμηνύσετε στον Παναγιώτατο την αγάπη και τον βαθύτατο σεβασμό των Χανιωτών. Να του μεταφέρετε τις ειλικρινείς, ολόψυχες ευχαριστίες μας για τους ακάματους αγώνες του, καθώς και για όλα όσα προσφέρει διαχρονικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και το γένος.

Και τώρα, η «νύμφη» υποδέχεται εσάς, Σεβασμιώτατε κ. Τίτε. Ξεκινώντας από την αγαπημένη σε όλους μας Ανατολική Κρήτη, και την ιστορική Μονή του Αγίου Γεωργίου του Επανωσήφη, δεν έρχεστε μόνος. Φέρνετε μαζί σας, εκτός από την εκλεκτή και πολυπληθή σας συνοδεία, την οποία και καλωσορίζουμε εδώ στα Χανιά, και μια σπουδαία πνευματική παρακαταθήκη. Γαλουχηθήκατε πνευματικά δίπλα σε μια εμβληματική και αρχοντική μορφή της Εκκλησίας της Κρήτης, τον μακαριστό Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου, κυρό Νεκτάριο. Από εκείνον διδαχθήκατε το ανόθευτο εκκλησιαστικό ήθος, την ευγένεια της ψυχής και την ανιδιοτελή αγάπη.

Ακριβώς πάνω σε αυτή την κοινή πνευματική ρίζα, στο πετραχήλι του ίδιου Γέροντα, θεμελιώνεται και ο άρρηκτος δεσμός σας με τον Αρχιεπίσκοπο της Εκκλησίας της Κρήτης, κ. Ευγένιο. Το γεγονός ότι στέκεστε σήμερα εδώ ως γνήσια πνευματικά αδέλφια, δεν αφορά μόνο τη δική σας προσωπική σχέση. Αποτελεί ένα ηχηρό, ζωντανό μήνυμα για την αρραγή ενότητα ολόκληρης της Εκκλησίας της Κρήτης. Μια ενότητα που σήμερα αποκτά ύψιστη αξία. Δεν κρύβουμε πως η τοπική μας Εκκλησία διήλθε πρόσφατα μέσα από μια απαιτητική μεταβατική διαδικασία. Μια περίοδο πολυεπίπεδων θεσμικών ζυμώσεων και λεπτών χειρισμών, τόσο με την Πολιτεία όσο και με το Σεπτό Κέντρο της Ορθοδοξίας, η οποία όπως ήταν απολύτως φυσικό, μετέδωσε μια εύλογη αγωνία στο ποίμνιο. Σήμερα όμως, αυτή η σελίδα γυρίζει οριστικά. Η αρμονική σας συμπόρευση και η ειλικρινής σας αδελφοσύνη στους κόλπους της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Κρήτης λειτουργεί ως ο απόλυτος καταλύτης γαλήνης, αποτελώντας την πιο ακλόνητη εγγύηση σταθερότητας και τη πιο φωτεινή ελπίδα για το αύριο.

Ακούσαμε με τεράστια προσοχή και κρατήσαμε βαθιά στην καρδιά μας τα συγκινητικά σας λόγια την ημέρα της χειροτονίας σας στον Άγιο Μηνά: «Σήμερα, με φόβο Θεού δέχομαι όχι μόνο ένα αξίωμα, αλλά μία καταδίκη αγάπης» είπατε, και προσθέσατε: «Γίνομαι Επίσκοπος, όχι για να κυβερνήσω, αλλά για να διακονήσω».

Αυτά ακριβώς τα λόγια Σεβασμιώτατε, είναι το ισχυρότερο εχέγγυο για εμάς. Πριν από λίγο παραλάβατε την Ποιμαντορική Ράβδο από τον Τοποτηρητή της Μητροπόλεώς μας, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιο, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για την άρτια διακονία της μεταβατικής περιόδου και την ευθύνη οργάνωσης της σημερινής ημέρας. Ξέρουμε καλά πως η Ράβδος αυτή που κρατάτε πλέον στα χέρια σας, δεν είναι ένα σκήπτρο κοσμικής εξουσίας. Είναι μια βακτηρία. Ένα ιερό στήριγμα για να ακουμπούν οι κουρασμένοι, για να ορθοποδήσουν οι αδύναμοι και για να προστατεύεται το ποίμνιό σας.

Καθώς η Εκκλησία διανύει τη μακραίωνη πορεία της μέσα στον χρόνο, τα κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα γύρω μας μεταβάλλονται με ιλιγγιώδης ρυθμούς. Στις σύγχρονες κοινωνίες, παρατηρούμε μια σταδιακή απομάκρυνση από τις παραδοσιακές θρησκευτικές δομές. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν υποβαθμίζει τη σημασία της Εκκλησίας. Αντιθέτως, αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της: να παραμείνει ένας ακλόνητος πυλώνας κοινωνικής συνοχής, αλλά και να μετεξελιχθεί σε έναν ανοιχτό, φιλόξενο χώρο για κάθε άνθρωπο που αναζητά νόημα, αξίες και πνευματική πυξίδα, ανεξαρτήτως του βαθμού της πίστεως του.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, καθίσταται ζωτικής σημασίας ο ειλικρινής διάλογος. Η Εκκλησία του αύριο δεν μπορεί να είναι περιχαρακωμένη, οφείλει να στέκεται θαρραλέα στον δημόσιο χώρο ως κορυφαίος φορέας κατανόησης ανάμεσα σε πιστούς και μη πιστούς, ανάμεσα σε θρησκευτικές και κοσμικές αντιλήψεις. Οι σύγχρονες δημοκρατίες άλλωστε δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς τον «διαλογικό λόγο» και την αρμονική συνύπαρξη όλων των φωνών στη δημόσια σφαίρα.

Μέσα από αυτή τη συνύπαρξη λοιπόν, δεν χτίζουμε απλώς γέφυρες επικοινωνίας. Επιτυγχάνουμε κάτι πολύ βαθύτερο: την ουσιαστική ενίσχυση της ίδιας της Δημοκρατίας μας και την ισχυρή θωράκιση των θεσμών του Κράτους.

Αυτή η δημοκρατική και κοινωνική θωράκιση καθίσταται σήμερα πιο αναγκαία από ποτέ. Διότι βιώνουμε, πλέον, την κατάρρευση των μεταπολεμικών βεβαιοτήτων. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα πρωτόγνωρο μείγμα ανασφάλειας: από τη μία, με τις σύγχρονες πολεμικές συγκρούσεις να σκορπούν τον πόνο, και από την άλλη, με τις ραγδαίες εξελίξεις της Τεχνητής Νοημοσύνης να απειλούν, για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, μια συνθήκη που μέχρι σήμερα έμοιαζε άτρωτη — την ασφάλεια της ίδιας της πνευματικής εργασίας.

Αυτό το εκρηκτικό μείγμα γεωπολιτικής και τεχνολογικής αβεβαιότητας μάς φέρνει αντιμέτωπους με βαθιές, δομικές ανισορροπίες. Και όταν αυτές οι ανισορροπίες συναντούν την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους, το οποίο αποτέλεσε το μέγα μεταπολεμικό κεκτημένο της Ευρώπης, το αποτέλεσμα είναι η έξαρση λαϊκιστικών και ακραίων τάσεων. Μια εξέλιξη που πλέον δοκιμάζει αποφασιστικά την ανθεκτικότητα και το ίδιο το μέλλον των δυτικών δημοκρατιών.

Μπροστά σε αυτή την πρωτοφανή ρευστότητα, η κοινωνία έχει ανάγκη από σταθερά σημεία αναφοράς. Αναζητά θεσμούς που θα προτάξουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θα απλώσουν ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας σε όσους νιώθουν ότι χάνουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Εδώ ακριβώς, είναι ο δικός σας αποφασιστικός ρόλος.

Αναλαμβάνοντας αυτόν ακριβώς τον αποφασιστικό ρόλο απέναντι στις αγωνίες της κοινωνίας μας, φτάνουμε στο σημερινό ιστορικό σταυροδρόμι.

Σεβασμιώτατε, καθώς η «νύμφη» πόλη των Χανίων ενώνεται σήμερα με τον νέο πνευματικό της νυμφίο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ποιος είναι ο αληθινός πλούτος αυτής της συμπόρευσης. Γνωρίζουμε καλά πως η ιερή «προίκα» αυτού του πνευματικού γάμου δεν πρόκειται να μετρηθεί σε υλικά αγαθά, ούτε σε εφήμερες κοσμικές δόξες. Θα μετρηθεί και θα δικαιωθεί αποκλειστικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες κοινωνικής αναφοράς. Σε έργα αληθινής αγάπης, σε δράσεις έμπρακτης αλληλεγγύης και στην προσπάθεια για την ανακούφιση του πόνου, υφαίνοντας εκείνο το δίχτυ προστασίας που τόσο έχουν ανάγκη οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Και το δίχτυ αυτό οφείλει να τους χωράει και να τους αγκαλιάζει όλους. Όποιοι και αν είναι, ανεξαρτήτως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, των καταβολών ή των πεποιθήσεών τους. Διότι η αληθινή προσφορά δεν γνωρίζει διαχωριστικές γραμμές, ούτε βάζει αστερίσκους. Αντικρίζει απλώς στο πρόσωπο του κάθε δοκιμαζόμενου ανθρώπου, τον ίδιο τον αδελφό που αναζητά στήριγμα, αξιοπρέπεια και ελπίδα.

Σε αυτή τη διακονία λοιπόν, σε αυτή την ευλογημένη «καταδίκη αγάπης», όπως αναφέρατε, θέλω να ξέρετε πως δεν θα είστε ποτέ μόνος. Ως Δήμαρχος Χανίων γνωρίζω εις βάθος πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η τοπική Εκκλησία είναι οι δύο αδιαχώριστοι πυλώνες που κρατούν τον κοινωνικό ιστό όρθιο. Σας δίνουμε, λοιπόν, σήμερα, εδώ, ενώπιον αυτού του λαού, την πιο καθαρή και ισχυρή διαβεβαίωση: Θα μας βρείτε πάντα δίπλα σας. Σε κάθε δράση κοινωνικής πολιτικής, σε κάθε πρωτοβουλία αλληλεγγύης, για την προστασία της οικογένειας και τη θωράκιση της νεολαίας μας, ο Δήμος Χανίων θα είναι ο πιο στενός, ο πιο σταθερός και ο πιο ένθερμος σύμμαχος, συνοδοιπόρος και συνεργάτης σας.

Σεβασμιώτατε κ. Τίτε,

Σε λίγο, θα ξεκινήσουμε εν πομπή την πορεία μας προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Κλείνοντας αυτή την υποδοχή, σας ζητώ να κρατήσετε μια μόνο εικόνα: τα γεμάτα προσδοκία και ελπίδα πρόσωπα των ανθρώπων που στέκονται σήμερα απέναντί σας. Εκ μέρους κάθε Χανιώτισσας και κάθε Χανιώτη, σας ανοίγουμε διάπλατα όχι μόνο τις πόρτες της πόλης μας, αλλά τις ίδιες μας τις καρδιές. Στη γη των Βενιζέλων βρίσκετε σήμερα στην ιστορική σας έδρα και τον λαό που θα διακονήσετε. Ευχόμαστε από τα βάθη της ψυχής μας, η ποιμαντορία σας να είναι μακροχρόνια, γόνιμη, ειρηνική και ευλογημένη.

Καλώς ορίσατε! Άξιος!».