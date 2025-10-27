menu
25.6 C
Chania
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Ο κυκλώνας Μελίσα στην Καραϊβική ενισχύθηκε στη μέγιστη βαθμίδα 5

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο κυκλώνας Μελίσα αναβαθμίστηκε σήμερα στη μέγιστη κατηγορία 5 στην Καραϊβική, απειλώντας την Τζαμάικα, την Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία με καταστροφικούς ανέμους και πλημμύρες τις επόμενες 48 ώρες.

«Η Μελίσα είναι πλέον κυκλώνας κατηγορίας 5», ανέφερε σήμερα στην ιστοσελίδα του το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων και Τυφώνων (NHC), με σφοδρούς ανέμους, ισχυρές βροχές και καταστροφικά πλημμυρικά φαινόμενα που αναμένεται να ενταθούν προοδευτικά στην Τζαμάικα στη διάρκεια της ημέρας και προς τη νύχτα. Η Μελίσα βρισκόταν σε απόσταση περίπου 505 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο, στην Κούβα, σύμφωνα με το NHC, που εδρεύει στο Μαϊάμι.

Το επίκεντρο του κυκλώνα «αναμένεται να περάσει κοντά ή πάνω κάτω από την Τζαμάικα σήμερα το βράδυ και αύριο, Τρίτη, να διασχίσει τη νοτιοανατολική Κούβα αύριο βράδυ και να κατευθυνθεί προς τις νοτιοανατολικές Μπαχάμες την Τετάρτη», εκτίμησε το NHC.

Η Μελίσα έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων: τριών στην Αϊτή και ενός στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου επίσης αγνοείται η τύχη ενός εφήβου.

Το NHC έκανε λόγο για ανέμους με ταχύτητα έως 260 χλμ/ώρα και «μεγάλα και καταστροφικά» κύματα. Η σχετικά χαμηλή ταχύτητα με την οποία κινείται ο κυκλώνας, περίπου 6 χλμ/ώρα, ανησυχεί τους ειδικούς, διότι υπάρχει ο κίνδυνος οι βροχές και οι κατολισθήσεις που προκαλεί να διαρκέσουν περισσότερο.

«Είναι πιθανές καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες και πολυάριθμες κατολισθήσεις», σύμφωνα με το NHC.

Οι κάτοικοι στις περιοχές που επηρεάζονται «πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους έως δύο ή τρεις ημέρες, ίσως και περισσότερο για τους πληθυσμούς που θα απομονωθούν από τις καταστροφικές πλημμύρες», έχει ήδη τονίσει σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του ο διευθυντής του NHC Τζέιμι Ρομ. Προειδοποίησε ότι οι συνθήκες στη Τζαμάικα θα επιδεινωθούν «πολύ, πολύ γρήγορα τις επόμενες ώρες».

Η Μελίσα ήταν η 13η τροπική καταιγίδα της περιόδου εκδήλωσης φαινομένων αυτής της φύσης (αρχές Ιουνίου – τέλη Νοεμβρίου) στον Ατλαντικό.

Ο προηγούμενος ισχυρός κυκλώνας που είχε πλήξει την Τζαμάικα ήταν ο Μπέριλ, στις αρχές του Ιουλίου του 2024.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum