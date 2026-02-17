menu
17.4 C
Chania
Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

«Ο Κρητικός Πολιτισμός σε… κρίση;» – Ολοκληρώθηκε η πρώτη σειρά διαλέξεων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με επιτυχία, όπως ανακοίνωσε η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, ολοκληρώθηκε η πρώτη από μία σειρά Διαλέξεων – Συζητήσεων Ημερίδα, με γενικό τίτλο: «Ο Κρητικός Πολιτισμός σε… Κρίση;».

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Εμμανουήλ Βαρβούνης, Καθηγητής Λαογραφίας και Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Τί σημαίνει Πολιτισμός σήμερα στην Κρήτη;».

Την Ημερίδα συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς και ο Δρ Δημήτριος Κολλίντζας, Επιστημονικός Συνεργάτης της ΟΑΚ, οι οποίοι παρουσίασαν το θεωρητικό πλαίσιο και το σκεπτικό σχεδιασμού και πραγματοποίησης της συγκεκριμένης σειράς διαλέξεων, για το παρόν και το μέλλον του Πολιτισμού στην Κρήτη.

Ο κ. Ζορμπάς σημείωσε: «Το ερώτημα δεν είναι εάν θα σωθεί ο κρητικός πολιτισμός. Το ερώτημα είναι εάν θα σταθούμε εμείς αντάξιοί του. Γιατί ο πολιτισμός δεν σώζεται από τους θεσμούς. Σώζεται από τις συνειδήσεις. Δεν διασώζεται σε αρχεία. Διασώζεται σε ζωές. Και δεν κληρονομείται αυτόματα. Παραδίδεται – εάν υπάρχει ποιος να παραδώσει και ποιος να παραλάβει. Ας μην παραδώσουμε στα παιδιά μας μια Κρήτη εντυπωσιακή, αλλά άδεια! Ας τους παραδώσουμε μια Κρήτη αληθινή. Με μέτρο. Με ντροπή όπου πρέπει. Με λεβεντιά χωρίς φωνές. Με παράδοση που δεν καπηλεύεται, αλλά μεταδίδεται. Και τότε η κρίση δεν θα είναι τέλος. Θα είναι κάλεσμα επιστροφής στην ουσία. Ο κρητικός πολιτισμός και η  παράδοση δεν σώζεται με λόγια και πανηγύρια. Σώζεται όταν κάποιος τολμά να ζει αντάξιά της.  Εάν χαθεί η ψυχή του πολιτισμού μας, ό,τι κι αν μείνει θα είναι μόνο θόρυβος. Κι εμείς δεν γεννηθήκαμε για θόρυβο, αλλά για μαρτυρία.  Ή θα σώσουμε την ψυχή της παράδοσης — ή θα μείνουμε με το κέλυφός της».

Ακολούθησαν σύντομοι Χαιρετισμοί από τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, Παν. Αρχ. π. Αγαθάγγελο Κουμαρτζάκη, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Πλατανιά, κ. Πολυχρόνη Σημαντηράκη, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Κισάμου, κ. Γεώργιο Μαρακάκη και τον Πρόεδρο της Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ., κ. Εμμανουήλ Μπουρδάκη. Στην Ημερίδα παρευρέθησαν ο κ. Αντώνιος Περράκης, Δήμαρχος Καντάνου και Σελίνου, όπως και Πρόεδροι, εκπρόσωποι και μέλη Τοπικών Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών Φορέων.
Εν συνεχεία, ακολούθησε η διάλεξη του Καθηγητή, ο οποίος ανέπτυξε με παραστατικότητα και ακρίβεια ζητήματα που απασχολούν, όχι μόνο την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, αλλά και τον μέσο Έλληνα, είτε μεμονωμένα, είτε μέσω Ομάδων, όπως Συλλόγους, Πολιτιστικούς Φορείς, Κοινότητες κ.ά. Επίσης, αναφέρθηκε στην παγκοσμιοποίηση, η οποία δεν περιορίζεται στην οικονομία, αλλά επεκτείνεται στο κοινωνικό και πολιτισμικό πεδίο. Ακόμη, ανέλυσε ορισμούς και ορολογίες της Λαογραφίας, ενώ παράλληλα επισήμανε τη σημασία της Οικογένειας, της Εκκλησίας, των Συλλόγων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, αναφέρθηκε στα ήθη και έθιμα του λαϊκού πολιτισμού και κατέληξε με την επισήμανση ότι η διαχρονική δύναμη του Ελληνισμού, όσον αφορά στην πολιτισμική ταυτότητά του, είναι η ιδιότητα της αφομοίωσης.
Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ του ομιλητή και των παρευρισκόμενων, ενώ τέθηκαν και ερωτήματα κυρίως για τη συνεργασία των τοπικών κοινοτήτων, συλλόγων και τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα Πολιτισμού, διάσωσης και προβολής στοιχείων της τοπικής Παράδοσης.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κοινή πεποίθηση, ότι τέτοιου είδους δράσεις είναι απαραίτητες για την αφύπνιση και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα Πολιτισμού.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum