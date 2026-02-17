«Ο Κρητικός Πολιτισμός σε… κρίση;» – Ολοκληρώθηκε η πρώτη σειρά διαλέξεων

Με επιτυχία, όπως ανακοίνωσε η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, ολοκληρώθηκε η πρώτη από μία σειρά Διαλέξεων – Συζητήσεων Ημερίδα, με γενικό τίτλο: «Ο Κρητικός Πολιτισμός σε… Κρίση;».

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Εμμανουήλ Βαρβούνης, Καθηγητής Λαογραφίας και Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Τί σημαίνει Πολιτισμός σήμερα στην Κρήτη;».

Την Ημερίδα συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς και ο Δρ Δημήτριος Κολλίντζας, Επιστημονικός Συνεργάτης της ΟΑΚ, οι οποίοι παρουσίασαν το θεωρητικό πλαίσιο και το σκεπτικό σχεδιασμού και πραγματοποίησης της συγκεκριμένης σειράς διαλέξεων, για το παρόν και το μέλλον του Πολιτισμού στην Κρήτη.

Ο κ. Ζορμπάς σημείωσε: «Το ερώτημα δεν είναι εάν θα σωθεί ο κρητικός πολιτισμός. Το ερώτημα είναι εάν θα σταθούμε εμείς αντάξιοί του. Γιατί ο πολιτισμός δεν σώζεται από τους θεσμούς. Σώζεται από τις συνειδήσεις. Δεν διασώζεται σε αρχεία. Διασώζεται σε ζωές. Και δεν κληρονομείται αυτόματα. Παραδίδεται – εάν υπάρχει ποιος να παραδώσει και ποιος να παραλάβει. Ας μην παραδώσουμε στα παιδιά μας μια Κρήτη εντυπωσιακή, αλλά άδεια! Ας τους παραδώσουμε μια Κρήτη αληθινή. Με μέτρο. Με ντροπή όπου πρέπει. Με λεβεντιά χωρίς φωνές. Με παράδοση που δεν καπηλεύεται, αλλά μεταδίδεται. Και τότε η κρίση δεν θα είναι τέλος. Θα είναι κάλεσμα επιστροφής στην ουσία. Ο κρητικός πολιτισμός και η παράδοση δεν σώζεται με λόγια και πανηγύρια. Σώζεται όταν κάποιος τολμά να ζει αντάξιά της. Εάν χαθεί η ψυχή του πολιτισμού μας, ό,τι κι αν μείνει θα είναι μόνο θόρυβος. Κι εμείς δεν γεννηθήκαμε για θόρυβο, αλλά για μαρτυρία. Ή θα σώσουμε την ψυχή της παράδοσης — ή θα μείνουμε με το κέλυφός της».

Ακολούθησαν σύντομοι Χαιρετισμοί από τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, Παν. Αρχ. π. Αγαθάγγελο Κουμαρτζάκη, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Πλατανιά, κ. Πολυχρόνη Σημαντηράκη, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Κισάμου, κ. Γεώργιο Μαρακάκη και τον Πρόεδρο της Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ., κ. Εμμανουήλ Μπουρδάκη. Στην Ημερίδα παρευρέθησαν ο κ. Αντώνιος Περράκης, Δήμαρχος Καντάνου και Σελίνου, όπως και Πρόεδροι, εκπρόσωποι και μέλη Τοπικών Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών Φορέων.

Εν συνεχεία, ακολούθησε η διάλεξη του Καθηγητή, ο οποίος ανέπτυξε με παραστατικότητα και ακρίβεια ζητήματα που απασχολούν, όχι μόνο την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, αλλά και τον μέσο Έλληνα, είτε μεμονωμένα, είτε μέσω Ομάδων, όπως Συλλόγους, Πολιτιστικούς Φορείς, Κοινότητες κ.ά. Επίσης, αναφέρθηκε στην παγκοσμιοποίηση, η οποία δεν περιορίζεται στην οικονομία, αλλά επεκτείνεται στο κοινωνικό και πολιτισμικό πεδίο. Ακόμη, ανέλυσε ορισμούς και ορολογίες της Λαογραφίας, ενώ παράλληλα επισήμανε τη σημασία της Οικογένειας, της Εκκλησίας, των Συλλόγων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, αναφέρθηκε στα ήθη και έθιμα του λαϊκού πολιτισμού και κατέληξε με την επισήμανση ότι η διαχρονική δύναμη του Ελληνισμού, όσον αφορά στην πολιτισμική ταυτότητά του, είναι η ιδιότητα της αφομοίωσης.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ του ομιλητή και των παρευρισκόμενων, ενώ τέθηκαν και ερωτήματα κυρίως για τη συνεργασία των τοπικών κοινοτήτων, συλλόγων και τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα Πολιτισμού, διάσωσης και προβολής στοιχείων της τοπικής Παράδοσης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κοινή πεποίθηση, ότι τέτοιου είδους δράσεις είναι απαραίτητες για την αφύπνιση και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα Πολιτισμού.