menu
21.3 C
Chania
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που φτάνει σε περιουσία άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με τον τελευταίο δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, που εκτιμά την καθαρή του αξία στα 1,4 δισ. δολάρια.

Ο 40χρονος επιθετικός γνώρισε νέα «οικονομική άνοδο» μετά το νέο συμβόλαιο με την Αλ Νασρ τον περασμένο Ιούνιο, αξίας άνω των 400 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Ρονάλντο έχει κερδίσει πάνω από 550 εκατ. δολάρια σε μισθούς από το 2002 έως το 2023, ενώ η δεκαετής συνεργασία του με τη Nike του αποφέρει περίπου 18 εκατ. δολάρια ετησίως. Παράλληλα, συμφωνίες με Armani, Castrol και άλλες εταιρείες έχουν προσθέσει περισσότερα από 175 εκατ. δολάρια στην περιουσία του.

Η μεταγραφή του στην Αλ Νασρ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2023 τον έκανε τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή στην Ιστορία, με ετήσιες αποδοχές 177 εκατ. λιρών (περίπου 237,5 εκατ. δολάρια), συν μπόνους και 15% μετοχικό μερίδιο στον σαουδαραβικό σύλλογο.

Ο Λιονέλ Μέσι έχει αποκομίσει πάνω από 600 εκατ. δολάρια προ φόρων στην καριέρα του, αλλά ο Ρονάλντο πλέον ανήκει σε μια ελίτ αθλητών δισεκατομμυριούχων, όπως οι Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Τάιγκερ Γουντς και Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Πορτογάλος σταρ τόνισε πως δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Έχω ακόμη πάθος γι’ αυτό», είπε στη γιορτή των Portugal Football Globes.

«Η οικογένειά μου λέει πως ήρθε η ώρα να σταματήσω και με ρωτά γιατί θέλω να φτάσω τα 1.000 γκολ αφού έχω ήδη πάνω από 900. Όμως, μέσα μου δεν το βλέπω έτσι. Συνεχίζω να αποδίδω, να βοηθώ την ομάδα και την εθνική. Ξέρω ότι δεν έχω πολλά χρόνια μπροστά μου, αλλά αυτά που απομένουν θέλω να τα απολαύσω στο έπακρο».

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum