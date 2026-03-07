menu
Ο κόσµος του παραλόγου

Ρόζα Τζιγκουνάκη
0

«Ο άνθρωπος ανακάλυψε την ατοµική βόµβα, αλλά κανένα ποντίκι στον κόσµο δεν θα έφτιαχνε µια ποντικοπαγίδα».

Άλµπερτ Άϊνστάιν

 

Λέγεται ότι το ρολόι της καταστροφής (Doomsday Clock) βρίσκεται στα 85 δευτερόλεπτα πριν τα µεσάνυχτα.  Είναι πράγµατι απίστευτο πόση ανοησία, πόση αγνωσία και περισσότερο από όλα  πόσο τεράστια έλλειψη πίστης και Θεού υπάρχει σε αυτόν τον κόσµο.

Είναι ανήκουστο, παράλογο, σατανικό και ολέθριο το γεγονός ότι  ξοδεύονται τόσα χρήµατα, τόσος χρόνος και απασχολούνται κάποια από τα πιο λαµπρά  µυαλά του αιώνα µας µόνο για να κατασκευάσουν ουσιαστικά τον πιο ασφαλή τρόπο που θα τους οδηγήσει όλους στην απόλυτη καταστροφή.

Επιστήµονες που θυσιάζουν ολόκληρη τη ζωή τους για τον σχεδιασµό και την κατασκευή µιας εφεύρεσης που θα φέρει το θάνατο και σε εκείνους αλλά και στις επόµενες γενιές. Κυβερνήσεις πολιτικοί και κόσµος που υποστηρίζει και χειροκροτά επιτεύγµατα θανάτου και καταστροφής.  Άπό πότε η φιλοσοφία, η γνώση και η σοφία των ανθρώπων αντικαταστάθηκε από
κάποιες πυρηνικές κεφαλές; Και πώς σε αυτόν τον κόσµο ορίζεται ότι ο πιο ισχυρός θα είναι αυτός που θα φτιάξει τις περισσότερες βόµβες; Άραγε, η ιστορία δεν µας έχει διδάξει τίποτα;

Πράγµατι  ο ορισµός της δύναµης είναι ο υλικός πλούτος και τίποτα άλλο;

Οσα παραδείγµατα κι αν βλέπουµε καθηµερινά γύρω µας, που µας δηλώνουν ότι αυτό είναι µια αυταπάτη, τόσο περισσότερο πιστεύουµε σε αυτή την αυταπάτη. Και αναρωτιέται κανείς εάν
υπάρχει κάπου µια απλή κοινή λογική σε όλα αυτά.  Και η απάντηση είναι ότι όχι δεν υπάρχει. Οµως, το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτή η απλή λογική έχει αρχίσει να εξαφανίζεται και από τους απλούς ανθρώπους. Μέσα στο χάος που επικρατεί, έχει χαθεί το µέτρο, έχει χαθεί  κάθε δυνατότητα σκέψης και κάθε δυνατότητα κρίσης. Πράγµατα τα  οποία ορίζουν αλλά και καθορίζουν την ύπαρξη µας σαν ανθρώπινα όντα.

Πρέπει να καταλάβουµε ότι δεν είναι κανένας Θεός που µας οδηγεί στον όλεθρο. Είµαστε εµείς που οδηγούµε τα πράγµατα στο κακό, όταν η επιλογή µας είναι το κακό.

Κυβερνώντες, πολιτικοί, πολίτες, ο κάθενας έχει το δικό του µερίδιο ευθύνης και είναι άξιο λόγου πως δεν έχουν σκεφτεί όλοι αυτοί που αποφασίζουν για την τύχη του πλανήτη και τη δική µας, πως θα έχουν και αυτοί την ίδια τύχη µε εµάς.

Πόσο παράδοξο και παράλογο ακούγεται το να σκοτώνεις ξέροντας ότι θα σκοτωθείς. Πόσο απάνθρωπο και εγωιστικό είναι το  να θέλεις να καταστρέψεις τον διπλανό σου τόσο πολύ, ώστε να µην σε νοιάζει εάν θα καταστραφείς κι εσυ.

Άυτή τη στιγµή, όµως,  η απόδειξη ότι τα πράγµατα δεν είναι όπως τα σχεδιάζουν τα άρρωστα µυαλά του πλανήτη µας, θα έρθει µπροστά µας τόσο ξεκάθαρη και κανείς δεν θα µπορεί να αµφισβητήσει πια τη δύναµη που βρίσκεται εκεί που δεν υπάρχουν πυρηνικές κεφαλές.

