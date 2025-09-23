Ο Κωνταντέλιας έφθασε τις 100 συμμετοχές στο πρωτάθλημα

Τις εκατό συμμετοχές στη Super League έφτασε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στην κατηγορία τη σεζόν 2020-21, στην αναμέτρηση ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 0-3 στις 17 Ιανουαρίου 2021, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα της λίγκας.

Επειτα από σεζόν με τρεις συμμετοχές το 2020-21 και δύο το 2021-22, ήρθε το 2022-23 όπου αγωνίστηκε σε 30 αγώνες πρωταθλήματος και σημείωσε δύο τέρματα. Το πρώτο του γκολ ήταν πάλι Ιανουάριο, αλλά του 2023 στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-3.

Συνολικά έχει σημειώσει 18 τέρματα στη Super League, ενώ με τον ΠΑΟΚ έχει αγωνιστεί σε 152 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις και έχει σημειώσει 28 γκολ.

Πρώτη ομάδα στις προτιμήσεις του είναι η Λαμία, απέναντι στην οποία έχει πέντε γκολ και ακολουθεί η ΑΕΚ, απέναντι στην οποία έχει σκοράρει τρεις φορές. Οι «κιτρινόμαυροι» είναι και η ομάδα που έχει αντιμετωπίσει τις περισσότερες φορές, αφού οι 15 από τις 152 συμμετοχές του είναι κόντρα στην ΑΕΚ και ακολουθούν Παναθηναϊκός (14) και Ολυμπιακός (11).