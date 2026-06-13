Ο Κωνσταντίνος – Αλκέτας Ουγγρίνης νέος Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Είναι συγγραφέας των βιβλίων Transformations: Paradigms for Designing Transformable Spaces (2006) Harvard GSD Design and Technologies Report Series και Μεταβαλλόμενη Αρχιτεκτονική: Κίνηση, Προσαρμογή, Ευελιξία (2011) Εκδόσεις Ίων, ενώ έχει την επιμέλεια τεσσάρων ακόμα επιστημονικών εκδόσεων. Έχει 67 επιστημονικές δημοσιεύσεις, ως κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, άρθρα και εργασίες. Επίσης έχει στο ενεργητικό του μεγάλο αριθμό εργαστηρίων (workshops), δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια καθώς και βραβεία, όπως το Europe 40 under 40 Architecture Award (2008), έχοντας λάβει έκτοτε άλλες 7 εθνικές και διεθνής διακρίσεις.
Είναι Διπλ. Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΑΠΘ (1994) με Διδακτορική Διατριβή στο ίδιο Πανεπιστήμιο με θέμα Δομική μορφολογία και κινητές κατασκευές στους μεταβαλλόμενους χώρους (2009). Το διάστημα 2004-2006 διετέλεσε Visiting Research Associate στο Harvard Graduate School of Design [GSD].
Την Παρασκευή είχε γνωστοποιηθεί και η σύνθεση του νέου Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου το οποίου αποτελείται από τους:
Το νέο Συμβούλιο Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης συγκροτείται ως εξής:
- Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης του Γεωργίου, Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, εσωτερικό μέλος
- Δημήτριος Γουρνής του Παναγιώτη, Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, εσωτερικό μέλος
- Γεώργιος Χαλκιαδάκης του Χαράλαμπου, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, εσωτερικό μέλος
- Μιχαήλ Κονσολάκης του Ιωάννη, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, εσωτερικό μέλος
- Κωνσταντίνος Γυφτάκης του Νικολάου, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, εσωτερικό μέλος
- Γεώργιος Χρηστίδης του Ευθυμίου, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, εσωτερικό μέλος
- Στέφανος Κόλλιας του Δημητρίου, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, εξωτερικό μέλος
- Εμμανουήλ Στεφανάκης του Νικολάου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, εξωτερικό μέλος
- Ευθύμιος Αλτσιτσιάδης του Προδρόμου, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Copenhagen Business School στη Δανία, εξωτερικό μέλος
- Ολυμπία Μαρκέλλου του Παύλου, Γενική Διευθύντρια στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, εξωτερικό μέλος
- Αναστασία Μάνου του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος WHITE Fox A.E., εξωτερικό μέλος