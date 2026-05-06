menu
24.4 C
Chania
Τετάρτη, 6 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ο Καθηγητής Μίνως Γαροφαλάκης θα ηγηθεί του νέου Εργαστηρίου Τεχνολογίας Blockchain

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Καθηγητής Μίνως Γαροφαλάκης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης πρόκειται να ηγηθεί του νέου Εργαστηρίου Τεχνολογίας Blockchain (BTL), που αποτελεί σύμπραξη της εταιρείας Input-Output (IO) και της Ερευνητικής Μονάδας «Αρχιμήδης» του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ, για την προώθηση της έρευνας στη διασταύρωση του blockchain, της τεχνητής νοημοσύνης και της υγειονομικής περίθαλψης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το Εργαστήριο Τεχνολογίας Blockchain (BTL) είναι το πρώτο Κοινό Εργαστήριο στην Ερευνητική Μονάδα «Αρχιμήδης», σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πρωτοβουλίας για Κοινά Εργαστήρια.
Το εργαστήριο θα επικεντρωθεί στην αιχμή της αποκεντρωμένης τεχνητής νοημοσύνης και θα προωθήσει την έρευνα για το πώς το blockchain μπορεί να λειτουργήσει ως ασφαλές επίπεδο για την τεχνητή νοημοσύνη. Με τη συγχώνευση τεχνολογιών που ενισχύουν την ιδιωτικότητα, της θεωρίας παιγνίων και των κατανεμημένων blockchain συστημάτων, το εργαστήριο στοχεύει στην αποσύνδεση της πρόσβασης σε δεδομένα από την πληροφοριακή γνώση δεδομένων. Αυτό διασφαλίζει ότι η επόμενη γενιά Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ταυτόχρονα ισχυρή και ιδιωτική, επιτρέποντας την εκπαίδευση εξελιγμένων μοντέλων χωρίς ποτέ να εκτίθενται οι υποκείμενες ευαίσθητες πληροφορίες.
Αυτή η στρατηγική συνεργασία σηματοδοτεί μια σημαντική επένδυση στο μέλλον της έρευνας ανοιχτής πρόσβασης, ευθυγραμμισμένης με τη βιομηχανία, και μια κομβική στιγμή για την αποκεντρωμένη καινοτομία στην Ελλάδα. Αυτός ο νέος ερευνητικός κόμβος είναι αφιερωμένος στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της θεμελιώδους θεωρίας και της βιομηχανικής εφαρμογής.
Υπό την ηγεσία του Κύριου Ερευνητή Καθηγητή Μίνω Γαροφαλάκη και των Συν-ερευνητών Καθηγητή Ευάγγελου Μαρκάκη και Καθηγητή Σπύρου Βούλγαρη, το BTL θα πρωτοπορήσει στην έρευνα ανοιχτής πρόσβασης σε τεχνολογίες blockchain και αποκεντρωμένα συστήματα.

Διαβάστε την πλήρη ανάρτηση ιστολογίου από την Input-Output στη διεύθυνση:
https://www.iog.io/news/input-output-launches-new-blockchain-technology-laboratory-at-archimedes

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum