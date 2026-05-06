Ο Καθηγητής Μίνως Γαροφαλάκης θα ηγηθεί του νέου Εργαστηρίου Τεχνολογίας Blockchain

Ο Καθηγητής Μίνως Γαροφαλάκης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης πρόκειται να ηγηθεί του νέου Εργαστηρίου Τεχνολογίας Blockchain (BTL), που αποτελεί σύμπραξη της εταιρείας Input-Output (IO) και της Ερευνητικής Μονάδας «Αρχιμήδης» του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ, για την προώθηση της έρευνας στη διασταύρωση του blockchain, της τεχνητής νοημοσύνης και της υγειονομικής περίθαλψης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το Εργαστήριο Τεχνολογίας Blockchain (BTL) είναι το πρώτο Κοινό Εργαστήριο στην Ερευνητική Μονάδα «Αρχιμήδης», σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πρωτοβουλίας για Κοινά Εργαστήρια.

Το εργαστήριο θα επικεντρωθεί στην αιχμή της αποκεντρωμένης τεχνητής νοημοσύνης και θα προωθήσει την έρευνα για το πώς το blockchain μπορεί να λειτουργήσει ως ασφαλές επίπεδο για την τεχνητή νοημοσύνη. Με τη συγχώνευση τεχνολογιών που ενισχύουν την ιδιωτικότητα, της θεωρίας παιγνίων και των κατανεμημένων blockchain συστημάτων, το εργαστήριο στοχεύει στην αποσύνδεση της πρόσβασης σε δεδομένα από την πληροφοριακή γνώση δεδομένων. Αυτό διασφαλίζει ότι η επόμενη γενιά Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ταυτόχρονα ισχυρή και ιδιωτική, επιτρέποντας την εκπαίδευση εξελιγμένων μοντέλων χωρίς ποτέ να εκτίθενται οι υποκείμενες ευαίσθητες πληροφορίες.

Αυτή η στρατηγική συνεργασία σηματοδοτεί μια σημαντική επένδυση στο μέλλον της έρευνας ανοιχτής πρόσβασης, ευθυγραμμισμένης με τη βιομηχανία, και μια κομβική στιγμή για την αποκεντρωμένη καινοτομία στην Ελλάδα. Αυτός ο νέος ερευνητικός κόμβος είναι αφιερωμένος στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της θεμελιώδους θεωρίας και της βιομηχανικής εφαρμογής.

Υπό την ηγεσία του Κύριου Ερευνητή Καθηγητή Μίνω Γαροφαλάκη και των Συν-ερευνητών Καθηγητή Ευάγγελου Μαρκάκη και Καθηγητή Σπύρου Βούλγαρη, το BTL θα πρωτοπορήσει στην έρευνα ανοιχτής πρόσβασης σε τεχνολογίες blockchain και αποκεντρωμένα συστήματα.

