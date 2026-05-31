menu
28.4 C
Chania
Κυριακή, 31 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

«Ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί» – Μήνυμα από ποδηλατικό αγώνα του “Ορίζοντα”

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Σύλλογος “Ορίζοντας” με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου (3 Ιουνίου) και την Παγκόσμια Ημέρα Επιζώντων του Καρκίνου (1η Κυριακή του Ιουνίου) διοργανώνει και φέτος συμβολικό Ποδηλατικό Αγώνα σε virtual μορφή, για μικρούς και μεγάλους! Θα γιορτάσουμε όλοι μαζί, συγκεντρώνοντας όσα περισσότερα χιλιόμετρα αγάπης μπορούμε με τα ποδήλατά μας, διαδίδοντας το μήνυμα: “Ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί!” και δίνοντας δύναμη σε όσους νοσούν και δίνουν το δικό τους καθημερινό αγώνα.

Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να ποδηλατήσει όσα χιλιόμετρα επιθυμεί, σε όποια περιοχή διαλέξει και όσες περισσότερες φορές κι αν το αποφασίσει από τις 7 έως τις 14 Ιουνίου 2026.

• Για τη δήλωση συμμετοχών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα:
https://forms.gle/TdbbTLhPDyadYCzY9
• Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
• Κάθε συμμετέχοντας θα λάβει ηλεκτρονικά: Αναμνηστικό Έπαινο

Με την ολοκλήρωση του αγώνα του, κάθε συμμετέχοντας πρέπει να αναρτήσει τη διαδρομή του ή φωτογραφίες από αυτήν, με #orizondas, #Km_agapis, #cancersurvivor και @orizondas_chania στα προσωπικά του προφίλ στα social media.

• Με την ολοκλήρωση κάθε διαδρομής που θα ποδηλατήσει κάθε συμμετέχοντας, θα πρέπει να συμπληρώνει τα αντίστοιχα χιλιόμετρα στην παρακάτω φόρμα, ώστε να γίνεται η καθημερινή προσμέτρηση:
https://forms.gle/6B7vDLede1pvWd9E6

Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχοντας αποφασίσει να κάνει τον αγώνα περισσότερες φορές, θα πρέπει να πραγματοποιεί ξεχωριστή καταγραφή κάθε φορά ή μία συνολική με όλες τις διαδρομές.

Ο αγώνας πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Χανίων.

7.06.2026 Παγκόσμια Ημέρα Επιζώντων του Καρκίνου:

H πρώτη Κυριακή του Ιουνίου είναι αφιερωμένη σε όσους δίνουν την μάχη ή νίκησαν τον καρκίνο.
Η ημέρα αυτή ξεκίνησε ως ετήσια εθνική εορτή στις ΗΠΑ και τον Καναδά και διαδόθηκε σ’ όλο τον κόσμο ως μια γιορτή της Ζωής.
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσοι είναι οι συνάνθρωποί μας που ζουν, εργάζονται, ερωτεύονται, ονειρεύονται  δίπλα μας και έχουν ζήσει την εμπειρία του καρκίνου;
Σε όλο τον κόσμο, οι επιζώντες καρκίνου ανέρχονται σε εκατομμύρια. Στην χώρα μας ένας στους τέσσερις Έλληνες θα νοσήσει από καρκίνο. Η  Ιατρική εξελίσσεται, οι τρόποι πρόληψης γίνονται συνήθεια καθημερινότητας και έτσι αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό επιβίωσης των ατόμων που νοσούν.
Ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί. Η ζωή συνεχίζεται μετά τη διάγνωση του καρκίνου και μπορεί να είναι παραγωγική και δημιουργική!

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum