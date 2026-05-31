«Ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί» – Μήνυμα από ποδηλατικό αγώνα του “Ορίζοντα”

Ο Σύλλογος “Ορίζοντας” με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου (3 Ιουνίου) και την Παγκόσμια Ημέρα Επιζώντων του Καρκίνου (1η Κυριακή του Ιουνίου) διοργανώνει και φέτος συμβολικό Ποδηλατικό Αγώνα σε virtual μορφή, για μικρούς και μεγάλους! Θα γιορτάσουμε όλοι μαζί, συγκεντρώνοντας όσα περισσότερα χιλιόμετρα αγάπης μπορούμε με τα ποδήλατά μας, διαδίδοντας το μήνυμα: “Ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί!” και δίνοντας δύναμη σε όσους νοσούν και δίνουν το δικό τους καθημερινό αγώνα.

Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να ποδηλατήσει όσα χιλιόμετρα επιθυμεί, σε όποια περιοχή διαλέξει και όσες περισσότερες φορές κι αν το αποφασίσει από τις 7 έως τις 14 Ιουνίου 2026.

• Για τη δήλωση συμμετοχών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα:

https://forms.gle/TdbbTLhPDyadYCzY9

• Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

• Κάθε συμμετέχοντας θα λάβει ηλεκτρονικά: Αναμνηστικό Έπαινο

Με την ολοκλήρωση του αγώνα του, κάθε συμμετέχοντας πρέπει να αναρτήσει τη διαδρομή του ή φωτογραφίες από αυτήν, με #orizondas, #Km_agapis, #cancersurvivor και @orizondas_chania στα προσωπικά του προφίλ στα social media.

• Με την ολοκλήρωση κάθε διαδρομής που θα ποδηλατήσει κάθε συμμετέχοντας, θα πρέπει να συμπληρώνει τα αντίστοιχα χιλιόμετρα στην παρακάτω φόρμα, ώστε να γίνεται η καθημερινή προσμέτρηση:

https://forms.gle/6B7vDLede1pvWd9E6

Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχοντας αποφασίσει να κάνει τον αγώνα περισσότερες φορές, θα πρέπει να πραγματοποιεί ξεχωριστή καταγραφή κάθε φορά ή μία συνολική με όλες τις διαδρομές.

Ο αγώνας πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Χανίων.

7.06.2026 Παγκόσμια Ημέρα Επιζώντων του Καρκίνου:

H πρώτη Κυριακή του Ιουνίου είναι αφιερωμένη σε όσους δίνουν την μάχη ή νίκησαν τον καρκίνο.

Η ημέρα αυτή ξεκίνησε ως ετήσια εθνική εορτή στις ΗΠΑ και τον Καναδά και διαδόθηκε σ’ όλο τον κόσμο ως μια γιορτή της Ζωής.

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσοι είναι οι συνάνθρωποί μας που ζουν, εργάζονται, ερωτεύονται, ονειρεύονται δίπλα μας και έχουν ζήσει την εμπειρία του καρκίνου;

Σε όλο τον κόσμο, οι επιζώντες καρκίνου ανέρχονται σε εκατομμύρια. Στην χώρα μας ένας στους τέσσερις Έλληνες θα νοσήσει από καρκίνο. Η Ιατρική εξελίσσεται, οι τρόποι πρόληψης γίνονται συνήθεια καθημερινότητας και έτσι αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό επιβίωσης των ατόμων που νοσούν.

Ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί. Η ζωή συνεχίζεται μετά τη διάγνωση του καρκίνου και μπορεί να είναι παραγωγική και δημιουργική!