Ο καιρός στην Κρήτη σήμερα

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες.

Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29 με 31 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για:Κρήτη

ΚΑΙΡΌΣ: Γενικά αίθριος.

ΑΝΕΜΟΙ: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Από 21 έως 28 και στην Κρήτη 29 τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.