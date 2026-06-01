Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης των νότιων συνοικιών της Βηρυτού

Ο ισραηλινός στρατόςε κάλεσε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, τους κατοίκους των πυκνοκατοικημένων νότιων συνοικιών της Βηρυτού, προπυργίου της Χεζμπολάχ, να απομακρυνθούν, εν όψει νέων επιθέσεων.

«Αν η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ συνεχίσει να εκτοξεύει ρουκέτες κατά των ισραηλινμών πόλεων και χωριών, ο στρατός θα απαντήσει πλήττοντας στόχους στην νότια Βηρυτό», προειδοποίησε με μήνυμα στο Telegram ο Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν.