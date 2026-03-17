Οµιλία – συζήτηση για τα σωφρονιστικά καταστήµατα στο 1ο Γενικό Λύκειο Χανίων

Η 6η Μαρτίου κάθε έτους έχει θεσπιστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευµάτων και Αθλητισµού ως Πανελλήνια Ηµέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισµού.

Στις 6 Μαρτίου 2026 επισκέφθηκε ο κ. Κιοµουρτζής Χαράλαµπος, Νοµικός, Εγκληµατολόγος ΠΜΣ και ∆ιευθυντής του Σωφρονιστικού Καταστήµατος Χανίων το τµήµα Α3 του 1ου Γενικού Λυκείου Χανίων.

Μίλησε στους µαθητές και στις µαθήτριες µε τρόπο τον οποίο «θα ζήλευε» κάθε Εκπαιδευτικός.

«Ο άνθρωπος ως υπό σωφρονισµόν κρατούµενος» αλλά και «Επαγγελµατικές δυνατότητες ως δηµόσιος υπάλληλος των Σωφρονιστικών Καταστηµάτων» θα µπορούσε να είναι ο τίτλος της ενδιαφέρουσας οµιλίας- συζήτησης, η οποία έλαβε χώρα!

Μέσα σε κλίµα προσέγγισης και αλληλοκατανόησης τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν απαντήσεις. Στόχος της επίσκεψης, από πλευράς διοργανωτή, καθηγητή του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών δεν ήταν µόνο η οµιλία- συζήτηση µε θέµα τις «φυλακές». Η φιλική και ευγενική παρουσία ενός ∆ιευθυντή «Φυλακών» διαλύει τα όποια κακώς υπάρχοντα στερεότυπα και ανοίγει δρόµους, οι οποίοι οδηγούν στη γνώση.

Ο άνθρωπος ακόµα και όταν παραβεί κανόνες, όταν παρανοµήσει δεν παύει να είναι άνθρωπος. Η στέρηση της Ελευθερίας διά του εγκλεισµού θεωρείται η ποινή για το κακό, το οποίο επροξενήθη. Από εκεί και πέρα οφείλει µία κοινωνία σωστή να προάγει την καλυτέρευση του χαρακτήρα και της σκέψης του κρατούµενου.

Μέσα στα Σωφρονιστικά Καταστήµατα λειτουργούν Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Γυµνάσια) και άλλες δοµές, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σ’ όποιον κρατούµενο θέλει να κάνει το άλµα προς την καλυτέρευση εαυτού.

«Μια φυλακή γκρεµίζεται, όταν χτίζεται ένα σχολείο» είχε γράψει κάποτε ο µέγας ανθρωπιστής Βίκτωρ Ουγκώ.

Ακόµη και όταν η φυλακή λειτουργήσει ως σχολή (σχολείο), αυτή µπορεί να αυτοκαταργηθεί!

Λιγότερο κακό, λέει ο Κοραής, είναι η αµάθεια, παρά η κακή και αµέθοδη παιδεία.

Είναι βέβαιο πως ανάµεσα στους απαίδευτους ευκολότερα βρίσκεις άνθρωπο χρηστό, παρά ανάµεσα σ’ εκείνους που παιδεύτηκαν χωρίς σωστή µέθοδο. Προτιµότερο να µείνει κάποιος στο σκοτάδι της αµάθειας, παρά στο ηµίφως της ηµιµάθειας.

Γιατί, Παιδεία κατά τον Πλάτωνα, είναι η εξάσκηση που αρχίζει από την παιδική ηλικία κι αποβλέπει προς την αρετή, η οποία κάνει τον άνθρωπο να επιθυµεί και να επιδιώκει να γίνει πολίτης τέλειος, να άρχει και να άρχεται µε γνώµονα τη δικαιοσύνη. Εκείνη δε, που αποβλέπει στην απόκτηση χρηµάτων ή κάποιας δύναµης ή γνώσεων, χωρίς εσωτερική καλλιέργεια και δικαιοσύνη, αυτή είναι βάναυση κι ανελεύθερη και δεν αξίζει καθόλου να ονοµάζεται Παιδεία.

Με την ευεργετική επίδραση της Παιδείας αρχίζει απ΄ την πρώτη στιγµή της σχολικής ζωής να ελευθερώνεται ο νέος από τα πνευµατικά του δεσµά να αντικρίζει µπροστά του, αργά αλλά σταθερά, την πραγµατικότητα, να διατυπώνει τις πρώτες απορίες γύρω από τα µεγάλα προβλήµατα της ζωής. Ζητάει όχι να πάρει απ’ το σχολείο έτοιµες γνώσεις, πράγµα που θα επέφερε τον πνευµατικό µαρασµό του, αλλά µε τη βοήθεια και συµπαράσταση του ∆ιδασκάλου- Καθηγητή, µέσα σε µία ατµόσφαιρα αµοιβαίας αγάπης και κατανόησης, ζητάει να αποκαλύψει τις δικές του δυνάµεις, να αποκτήσει τον απαιτούµενο οπλισµό, κι έπειτα από σύντοµη προσπάθεια ν’ αρχίσει να τρέφεται µόνος του για να µπορέσει µ’ αισιοδοξία και πίστη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ζωής!