Ο µικρός µου πάνθηρας

Υπάρχει ένα γνωµικό που λέει: σπίτι χωρίς γάτα δεν είναι ευτυχισµένο. Ο Έρνεστ Χέµινγουεϊ συµπληρώνει: µια πρώτη γάτα είναι µια καλή αρχή. Οι γάτες λατρευόντουσαν στην αρχαιότητα σαν θεότητες.



Θα σας µιλήσω λίγο για τους Ιάπωνες τους οποίο εκτιµώ και συµπαθώ ιδιαίτερα, και για τα αξιόπιστα αθάνατά τους αµάξια και για την λογοτεχνία τους. Οι Ιάπωνες αγαπούν πολύ τις γάτες και τις θεωρούν τυχερά πλάσµατα. Στο Τόκιο υπάρχει ειδικός ναός για τις γάτες, όπου οι ντόπιοι κάνουν τάµατα αγαλµατίδια γατιών, και ζητούν τύχη, ευηµερία, υγεία, πλούτη. Τα αγαλµατίδια των γατιών τα γνωστά µανέκο νέκο (σωστά καταλάβατε νέκο στα ιαπωνικά σηµαίνει γάτα) είναι σε διάφορα χρώµατα και η γάτα έχει συνήθως ανασηκωµένο το δεξί της ποδαράκι σαν χαιρετισµό. Η µαύρη γάτα προστατεύει από την αρνητική ενέργεια.

Υπάρχουν βιτρίνες µαγαζιών µε ρουχαλάκια γατιών και µαγαζιά καφέ, όπου µαζί µε τον καφέ µπορείς να χαϊδέψεις τις γάτες για θεραπευτικούς λόγους.

Θα σας µιλήσω λίγο τώρα για τον δικό µου µαύρο γάτο, ο οποίος έκλεισε το Πάσχα τον ένα χρόνο ζωής. Μου χτυπάει την µπαλκονόπορτα µέχρι να του ανοίξω και µου κάνει παρέα µε τις ώρες, Αυτός µε δίδαξε την επιµονή και την υποµονή.

Οι Ιάπωνες όταν κάποιος δεν αντέχει τα καυτερά φαγητά και τα δυνατά ποτά λένε ότι αυτός έχει γλώσσα γάτας. Ε αυτός είµαι εγώ, και όντως η γλώσσα µου έχει χαρακιές σαν των γατιών.

Υπάρχει ένα νησάκι στην Ιαπωνία που είναι αποικία γατιών, µε λιγοστούς κατοίκους οι οποίοι είναι εκεί για να φροντίζουν τις γάτες. Στο νησί επιτρέπονται οι ηµερήσιες εκδροµές από τουρίστες, δεν υπάρχουν όµως ξενοδοχεία, ούτε εστιατόρια και µπαρ και απαγορεύεται να ταΐσεις τα γατιά..

Κάποιος Πάπας παλαιότερα είχε κυνηγήσει τις µαύρες γάτες ως µάγισσες, και γενικά ακόµα και σήµερα επικρατεί µια προκατάληψη για τα µαύρα γατιά.

Για µένα έχουν το πιο όµορφο γυαλιστερό τρίχωµα. Ο δικός µου πάνθηρας κάθε πρωί µου λέει εντός εισαγωγικών: Είµαι τσίφτης γάτος, γάτος µουστακάτος…

*Ο Αριστείδης Γ. Αρχοντάκης

είναι συγγραφέας – φυσικός.