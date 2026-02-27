menu
Διεθνή

Ο ηγέτης του PKK δηλώνει ότι θέλει πάντα να πιστεύει σε μια “νέα εποχή”

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο ηγέτης των Κούρδων ανταρτών του PKK Αμπντουλάχ Οτσαλάν θέλει πάντα να πιστεύει στο «ξεκίνημα μιας νέας πολιτικής εποχής» στην Τουρκία, έναν χρόνο αφότου κάλεσε το κίνημά του να διαλυθεί, και κάλεσε το τουρκικό κράτος να αναλάβει δράση προς αυτή την κατεύθυνση.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σε ομιλία που ανέγνωσε εξ ονόματός του, κάτω από τη φωτογραφία του, στέλεχος του φιλοκουρδικού κόμματος DEM σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα με την ευκαιρία αυτής της επετείου, ο Οτσαλάν δήλωσε σήμερα αποφασισμένος να «ξεκινήσει μια διαδικασία βασισμένη σε μια δημοκρατική κοινωνία και στο κράτος δικαίου».

Ο 76χρονος Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ένας ηγέτης που εξακολουθεί να απολαμβάνει τον σεβασμό του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), κρατείται σε απομόνωση από το 1999 σε ένα νησί-φυλακή στα ανοικτά της Κωνσταντινούπολης, χωρίς η τουρκική κυβέρνηση να έχει χαλαρώσει τις συνθήκες κράτησης ή να έχει κάνει λόγο για ενδεχόμενη αποφυλάκιση μετά την έκκλησή του για αποκήρυξη του ένοπλου αγώνα.

«Ανοίγει η πόρτα σε μια νέα πολιτική εποχή», δηλώνει ωστόσο, λέγοντας και πάλι ότι θέλει να «γυρίσει τη σελίδα μιας πολιτικής που βασιζόταν στη βία» υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «η δημοκρατική μετάβαση απαιτεί νέους νόμους» για καιρούς ειρήνης.

Επιτροπή του τουρκικού κοινοβουλίου παρέδωσε στις 18 Φεβρουαρίου την έκθεσή της σχετικά με την «ενσωμάτωση στην τουρκική κοινωνία» των μαχητών του PKK, αποκλείοντας ωστόσο κάθε αμνηστία και χωρίς να αποφαίνεται για την τύχη του ηγέτη του ένοπλου κουρδικού κινήματος.

Για τους βουλευτές του DEM, του τρίτου μεγαλύτερου κοινοβουλευτικού κόμματος, που έχουν εμπλακεί πλήρως σε αυτήν τη διαδικασία, είναι τώρα καιρός η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ξαναπάρει την πρωτοβουλία.

Για την συμπρόεδρο του φιλοκουρδικού κόμματος, την Τιουλάι Χατιμογκιουλάρι, που μιλούσε κάτω από τη φωτογραφία του Οτσαλάν, ο οποίος εμφανίζεται με αδυνατισμένο πρόσωπο, ο ηγέτης του PKK επέδειξε «το κουράγιο ανοικοδόμησης του μέλλοντος. Στο εξής εναπόκειται στους πολιτικούς να λάβουν μέτρα».

Ο άλλος συμπρόεδρος του DEM, ο Τουντζέρ Μπακιρχάν, μίλησε για «ιστορική βούληση να λυθεί ένας κόμπος εκατό ετών»: «Όμως μία αληθινή ειρήνη δεν μπορεί να αποκτηθεί από μονομερή διαβήματα, η ειρήνη δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω σε μονομερείς θυσίες», είπε.

«Στο εξής η ευθύνη ανήκει στο κράτος και στην εκτελεστική εξουσία» επέμεινε. «Είναι καιρός να περάσει σε συγκεκριμένα και πρακτικά μέτρα (…) Ο ρόλος και το νομικό καθεστώς του Οτσαλάν πρέπει να διασφαλιστούν με σαφήνεια. Μια δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τους Κούρδους», η κοινότητα των οποίων αποτελεί περίπου το 20% του τουρκικού πληθυσμού, είπε.

«Το Κοινοβούλιο πρέπει να υιοθετήσει γρήγορα τους απαραίτητους νόμους της διαδικασίας» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του DEM Γκιουλιουστάν Κιλίτς Κοτσιγίτ, διεκδικώντας «έναν ειδικό νόμο, έναν ξεχωριστό νόμο, μόλις καταστεί δυνατό, που θα αφορά ιδιαίτερα τη συμμετοχή στην πολιτική και κοινωνική ζωή όσων κατέθεσαν τα όπλα».

Αντιπροσωπεία του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, έλαβε άδεια αρκετές φορές προκειμένου να συναντήσει τον ηγέτη του PKK στη φυλακή από τα τέλη του 2024.

Έτσι, ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν είχε καλέσει, με τη διαμεσολάβησή τους, στις 27 Φεβρουαρίου 2025 το PKK να «καταθέσει τα όπλα και (…) να διαλυθεί», δηλώνοντας ότι αναλαμβάνει «την ιστορική ευθύνη της έκκλησης αυτής».

«Πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής και της κοινωνικής ειρήνης και όχι στα όπλα. Και σας καλώ να θέσετε αυτήν την αρχή σε εφαρμογή», είχε καλέσει ο Οτσαλάν.

Στη συνέχεια, στις 12 Μαΐου, το κίνημα επιβεβαίωσε σε συνέδριό του τη διάλυσή του και τον Ιούλιο άρχισε να καταθέτει τα όπλα στη διάρκεια συμβολικής τελετής στο βόρειο Ιράκ, όπου έχει αποσυρθεί η πλειονότητα των μαχητών του.

Η διαδικασία αυτή που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024 με πρωτοβουλία του εθνικιστικού κόμματος MHP, συμμάχου της κυβέρνησης, αποσκοπεί να βάλει τέλος σε μάχες για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες που έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 50.000 ανθρώπων.

