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Κυριακή, 28 Ιουνίου, 2026
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Διεθνή

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία-πλαίσιο Ισραήλ-Λιβάνου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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O αρχηγός της Χεζμπολάχ χαρακτήρισε σήμερα «μεγάλο λάθος» τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες από τον Λίβανο και το Ισραήλ με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, εκτιμώντας πως είναι «άκυρη».

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, «Η συμφωνία πλαίσιο της Ουάσιγκτον είναι ταπεινωτική, επαίσχυντη και αντιπροσωπεύει μια εγκατάλειψη της εθνικής κυριαρχίας», δήλωσε ο Ναΐμ Κάσεμ σε ένα δελτίο Τύπου, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι «νομιμοποιεί» με αυτόν τον τρόπο την κατοχή εδαφών της χώρας.

«Αυτή η συμφωνία είναι άκυρη και αυτό που πρέπει να εφαρμοστεί είναι οι όροι του πρωτοκόλλου συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της σιιτικής οργάνωσης, αναφερόμενος στο κείμενο που υπογράφηκε τη 17η Ιουνίου από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη και προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει πως πραγματοποίησε πλήγμα στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως διεξήγαγε σήμερα μια αεροπορική επιδρομή εναντίον φερόμενων μαχητών στην περιοχή της Ναμπατίγια, στον νότιο Λίβανο, την πρώτη αυτού του είδους μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας-πλαίσιο ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο.

Μια εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο AFP πως το πλήγμα στόχευε «φερόμενους τρομοκράτες που αντιπροσωπεύουν μια απειλή για τους Ισραηλινούς στρατιώτες».

«Τα αποτελέσματα του πλήγματος αξιολογούνται», συμπλήρωσε ο ισραηλινός στρατός.

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