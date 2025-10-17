Ο γύρος του Ψηλορείτη με ποδήλατο

Περισσότεροι από 50 ποδηλάτες με σκληρή προπόνηση θα ξεκινήσουν το Σάββατο 18 Οκτωβρίου από την παραλιακή οδό του Ηρακλείου. Σκοπός τους, να κάνουν τον γύρο του Ψηλορείτη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «θα χρειαστεί να ποδηλατήσουν, σε μια ημέρα, 200 χιλιόμετρα.

Να είναι διαρκώς, περισσότερες από 9 ώρες πάνω στην σέλα τους.

Το πιο δύσκολο: να διατρέξουν, σε ορεινό τοπίο 3.497 μέτρα συνολική άνοδο. Σε υψομετρικό, περισσότερο από έναν ακόμα Ψηλορείτη δηλαδή.

Το Brevet διοργανώνει το Αθλητικό σωματείο ατόμων με αναπηρία Τάλως ΑΜεΑ. Όλα τα έσοδα θα δοθούν για φιλανθρωπικό σκοπό, στα μέλη του συλλόγου.

Η διαδρομή, για όσους θέλουν να υποστηρίξουν ή να ενθαρρύνουν τους ποδηλάτες. Κυρίως να έχουν υπόψη τους τη δραστηριότητα προκειμένου να υπάρχει αυξημένη οδηγική προσοχή, είναι η παρακάτω:

Σάββατο 18 Οκτωβρίου, ώρα 07.30 εκκίνηση από Cafe Mare.

Δια μέσω των Βουτών, πορεία νότια προς Άγιο Μύρωνα, Αγία Βαρβάρα και μετά την πρώτη δυνατή ανηφόρα, κάθοδος για την Γέργερη.

Στη συνέχεια, στον γραφικό Ζαρό, στους πρόποδες του Ψηλορείτη, σειρά έχει μια δροσερή στάση – στην κεντρική κρεπερί Zarou’s.- . Θα γίνει τσεκ στις κάρτες των αθλητών.

Χωρίς να χάνουν χρόνο μια που η διαδρομή τους είναι απαιτητική, θα συνεχίσουν για τα χωριά: Βορίζια, Καμάρες, Αποδούλου Βιζάρι, νομό Ρεθύμνου πλέον.

Ακριβώς στην σχολή Ασωμάτων, η πορεία συνεχίζεται αριστερά. Το υψομετρικό γίνεται πολύ απότομο στα πόδια που ήδη έχουν δοκιμαστεί με αρκετά χιλιόμετρα. Σειρά έχει η διαδρομή στα χωριά Μοναστηράκι, Αμάρι και Γερακάρι.

Στο Γερακάρι που είναι σημείο ελέγχου, αλλά δεν θα υπάρχει control, η επιβεβαίωση θα γίνει με φωτογραφία που θα τραβήξει ο κάθε αγωνιζόμενος ποδηλάτης, στην πλατεία του χωριού.

Η Αγία Φωτεινή, ο Θρόνος, το Αρκάδι, η Ελεύθερνα, η Αρχαία Ελεύθερνα και οι Μαργαρίτες είναι τα επόμενα χωριά της ποδηλατικής πορείας. Ξεκινά, στο σημείο αυτό, μια ευεργετική κατηφόρα 6 χιλιομέτρων.

Στη συνέχεια, στάση για έλεγχο στο Πέραμα Μυλοποτάμου. Στον «φούρνο του Πρινάρη» επιβεβαιώνεται από το control η διέλευση και σφραγγίζεται η αγωνιστική καρτέλλα ξανά.

Σιγά σιγά η πορεία ολοκληρώνεται. Δαμάστα, Μάραθος, κατηφόρα και πριν το Γάζι Ηρακλείου, αριστερή παράκαμψη για Αμμουδάρα και τερματισμός στο σημείο της εκκίνησης, το Cafe Mare.

Ευγενικοί χορηγοί του αγώνα: Φυσικό μεταλλικό Νερό Ζαρός

Κληρονόμος Φρούτα λαχανικά Ηράκλειο

Cretan Bites Υγιεινή διατροφή Παλαιόκαστρο

Πακιουφάκης Τυπογραφείο Ηράκλειο

Μπελιμπασάκης Κοσμήματα ρολόγια Ηράκλειο»