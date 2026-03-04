menu
Ο Γιώργος Μπέας για την ποινική του δίωξη

Ανακοίνωση – τοποθέτηση σχετικά με την άσκηση ποινικής δίωξης και την παραπομπή του σε τακτική ανάκριση εξέδωσε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων κ. Γιώργος Μπέας.

Όπως αναφέρει αναλυτικά σε γραπτή ανακοίνωσή του ο κ. Μπέας «με αφορμή δημοσιεύματα και πληροφορίες που αφορούν την άσκηση ποινικής δίωξης και την παραπομπή μου σε τακτική ανάκριση, αισθάνομαι την ανάγκη να τοποθετηθώ δημόσια.
Θέλω να δηλώσω με απόλυτη σαφήνεια ότι ουδεμία αξιόποινη πράξη έχω διαπράξει και ότι η υπόθεση που μου αποδίδεται δεν στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία ενοχής, γεγονός που με αιφνιδίασε και με προβληματίζει βαθύτατα.
Παρά ταύτα, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στον θεσμό της Δικαιοσύνης και πιστεύω ακράδαντα ότι στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από τον νόμο ανακριτικής διαδικασίας θα μου δοθεί η δυνατότητα να εκθέσω πλήρως τις θέσεις μου και να αντικρούσω τα στοιχεία της δικογραφίας ώστε να αποδειχθεί η αλήθεια και θα επέλθει η πλήρης δικαίωσή μου.
Με σεβασμό στους θεσμούς και στη διαδικασία, θα συνεργαστώ με τις αρμόδιες αρχές, διατηρώντας την ψυχραιμία και την αξιοπρέπειά μου, όπως έπραξα πάντα στη ζωή και στη δημόσια πορεία μου.
Ζητώ να γίνει σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και να αποφευχθούν πρόωρα συμπεράσματα»

