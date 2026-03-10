menu
16.1 C
Chania
Τρίτη, 10 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούμπο μεταξύ των πρώτων βραβευθέντων του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Τα ονόματα των πρώτων προσωπικοτήτων που τιμώνται με το νέο Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας (European Order of Merit) ανακοίνωσε σήμερα στο Στρασβούργο η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο Έλληνας σταρ του μπάσκετ, Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η νέα αυτή ευρωπαϊκή διάκριση δημιουργήθηκε για να τιμά πρόσωπα που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, καθώς και στην προώθηση και υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών. Όπως δήλωσε η Ρ. Μέτσολα, «η Ευρώπη χτιζόταν πάντα από ανθρώπους που γεφύρωσαν διαφορές, έσπασαν εμπόδια, ανέτρεψαν δικτατορίες και ξεπέρασαν κρίσεις για ένα καλύτερο μέλλον στην ήπειρό μας».

Οι πρώτοι βραβευθέντες επιλέχθηκαν από επιτροπή αποτελούμενη από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις αντιπροέδρους Σοφί Βιλμέζ και Εύα Κόπαξ, καθώς και από τους Μισέλ Μπαρνιέ, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, Ζοζέπ Μπορέλ και Ενρίκο Λέτα. Οι υποψηφιότητες προτάθηκαν από αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, προέδρους εθνικών κοινοβουλίων και επικεφαλής των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ανώτερη βαθμίδα, ως «Διακεκριμένα Μέλη», τιμώνται η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, ο ιστορικός ηγέτης της πολωνικής αλληλεγγύης και πρώην πρόεδρος της Πολωνίας Λεχ Βαλέσα και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στην κατηγορία «Αξιότιμα Μέλη» περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ζαν Κλοντ Τρισέ και η πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας, Μέρι Ρόμπινσον.

Στην κατηγορία «Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας» συγκαταλέγονται προσωπικότητες από διαφορετικούς τομείς, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος τιμάται για τη διεθνή του παρουσία και την επιρροή του ως ευρωπαίου αθλητή και πρότυπο κοινωνικής ένταξης, το ιρλανδικό συγκρότημα U2, η ουκρανή δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ολεξάντρα Ματβίιτσουκ και ο διεθνώς αναγνωρισμένος σεφ Χοσέ Αντρές.

Το νέο παράσημο θεσπίστηκε πέρυσι με αφορμή την 75η επέτειο της Διακήρυξης Σούμαν, που θεωρείται αφετηρία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Κάθε χρόνο μπορούν να απονέμονται έως 20 διακρίσεις.

Η επίσημη τελετή απονομής των πρώτων παρασήμων θα πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, από τις 18 έως τις 21 Μαΐου.

«Η Ευρώπη οικοδομήθηκε πάντοτε από ανθρώπους. Ανθρώπους που γεφύρωσαν χάσματα, έσπασαν φραγμούς, ανέτρεψαν δικτατορίες και ξεπέρασαν κρίσεις για ένα καλύτερο μέλλον για την ήπειρό μας. Αυτή η ευρωπαϊκή προσήλωση αξίζει να τιμάται. Με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, τιμούμε εκείνους που δεν πίστεψαν απλώς στην Ευρώπη, αλλά συνέβαλαν ενεργά στη δημιουργία της», δήλωσε η Πρόεδρος Μέτσολα κατά την ανακοίνωση των πρώτων τιμηθέντων.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum