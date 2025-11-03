Ο γερμανικός Τύπος για το φονικό στα Βορίζια

Ο γερμανικός Τύπος, όπως μεταδίδει η Deutse Welle εστιάζει στην είδηση για νεκρούς και τραυματίες στην Κρήτη. Έκδηλη η ανησυχία για την ασφάλεια των τουριστών – και όχι μόνο.

«Χαλάζι από σφαίρες στην Κρήτη» επιγράφεται το δημοσίευμα της Welt. Μεταξύ άλλων, η εφημερίδα του Βερολίνου γράφει: «Η βεντέτα εκδηλώνεται κατά καιρούς σε απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης, όπου παλαιές διενέξεις μεταξύ οικογενειών έχουν αφήσει ίχνη μέχρι και σήμερα. Ένα επιβαρυντικό στοιχείο είναι ότι για πολλούς άνδρες στην Κρήτη η οπλοκατοχή θεωρείται απαραίτητο στοιχείο της αντίληψης που έχουν για τον εαυτό τους».

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, το δημοσίευμα αναφέρει ότι «μία από τις πιο γνωστές βεντέτες είχε εκδηλωθεί στην περιοχή των Χανίων, που είναι σήμερα τουριστικό προπύργιο. Άρχισε το 1910 και διήρκεσε έως τα μέσα της δεκαετίας του ’80. Λέγεται ότι η αιτία ήταν ένα ‘ζήτημα οικογενειακής τιμής’ ανάμεσα στις οικογένειες των Σαρτζετάκηδων και των Πενταράκηδων. Στις επόμενες δεκαετίες οι συγκρούσεις έλαβαν όλο και πιο τρομακτικές διαστάσεις. Συνολικά σκοτώθηκαν σχεδόν 120 άνθρωποι και από τις δύο πλευρές. Η αντιπαράθεση τερματίστηκε μόνο μετά από παρέμβαση σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο».

«Συνηθίζονται οι πυροβολισμοί στον αέρα»

«Ελληνικό νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» είναι ο τίτλος σε άρθρο της Frankfurter Rundschau. Η εφημερίδα της Φρανκφούρτης επισημαίνει ότι το χωριό της Κρήτης, στο οποίο έγινε το μακελειό, «βρίσκεται νοτιοδυτικά από την πρωτεύουσα, το Ηράκλειο, και απέχει μόλις μία ώρα με το αυτοκίνητο, ενώ απέχει περίπου 45 λεπτά από τον δημοφιλή τουριστικό προορισμό Μάταλα και τις παραλίες του, στον Νότο του νησιού. Τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν φόβο σε πολλούς παραθεριστές στην Ελλάδα».

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι «στην Κρήτη είναι εξαιρετικά διαδεδομένη η κουλτούρα της οπλοκατοχής. (…) Σε γάμους και γιορτές συνηθίζονται οι πυροβολισμοί στον αέρα, ενίοτε υπάρχουν νεκροί από αδέσποτα πυρά. Τα αίτια των διενέξεων μεταξύ οικογενειών στην Κρήτη ανάγονται συχνά σε ένα τόσο μακρινό παρελθόν, που η πραγματική αιτία έχει ξεχαστεί. Παραμένει μόνο το μίσος, που κληροδοτείται από γενιά σε γενιά».

Για «σκηνές πολέμου σε τουριστική περιοχή» κάνει λόγο το τηλεοπτικό δίκτυο RTL. «Νεκροί και τραυματίες – σφοδρές συγκρούσεις σε τουριστικό νησί της Μεσογείου» είναι ο τίτλος της εφημερίδας Morgenpost του Αμβούργου. Η Bild γράφει ότι «το Σάββατο επικρατούσε φόβος και τρόμος εκεί όπου συνήθως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κάνουν διακοπές, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα». Σημειώνει επίσης: «Πόσο μεγάλος φόβος επικρατεί στο χωριό φαίνεται και από την προσοχή που επιδεικνύουν οι αρχές. Μερικοί από τους τραυματίες μετά τους πυροβολισμούς μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με αυτοκίνητα και τρακτέρ, καθώς στην αρχή τα ασθενοφόρα, για προληπτικούς λόγους, δεν έμπαιναν στο χωριό».

Δικοινοτικό φωτοβολταϊκό πάρκο;

Η Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), σε εκτενή ανάλυση, εστιάζει στην σχετικά πρόσφατη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός δικοινοτικού φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κύπρο και μάλιστα στη σημερινή «νεκρή ζώνη».

Όπως αναφέρει η εφημερίδα της Φρανκφούρτης, «το 2023 η ΕΕ είχε χρηματοδοτήσει μία μελέτη σκοπιμότητας. Το ότι συμφέρει η παραγωγή ηλιακής ενέργειας σε ένα νησί με τόση ηλιοφάνεια όπως η Κύπρος θεωρείται δεδομένο – ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Ηλιακά πάνελ υπάρχουν και σήμερα στο νησί, αλλά δεν διαθέτουν την απαραίτητη χωρητικότητα για αποθήκευση ενέργειας. Στη ‘νεκρή ζώνη’ θα υπήρχε επαρκής χώρος. Η ιδέα για τη φωτοβολταϊκή ενέργεια είχε συζητηθεί και στις άτυπες συνομιλίες που διεξήγαγε τον Ιούλιο στη Γενεύη ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ. Τα Ηνωμένα Έθνη την υποστηρίζουν ως ‘μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης’. Ακόμα και ο ‘σκληροπυρηνικός’ Τατάρ είχε εγκωμιάσει την πρόταση ως ένα ‘υποδειγματικό μοντέλο συνεργασίας’».

Με αφορμή τα σχέδια περί φωτοβολταϊκού πάρκου, η εφημερίδα της Φρανκφούρτης διατυπώνει ορισμένες γενικότερες παρατηρήσεις για τη «δύσκολη σχέση» Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων: «Από τη στιγμή που ιδιαίτερα η ελληνική ‘ελίτ’ στον Νότο έχει συμβιβαστεί με τη διαίρεση (του νησιού) και δεν είναι έτοιμη σε καμία περίπτωση να αποδεχθεί ισότιμη κατανομή της εξουσίας και της οικονομικής επιρροής με τους Τουρκοκύπριους, είναι σχεδόν μηδενικές οι πιθανότητες για μία ‘επανένωση’ του νησιού. Μπορεί αυτή να εγκωμιάζεται σε εορταστικές ομιλίες της ελληνικής πλευράς, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη πολιτική βούληση».