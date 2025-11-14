Ο Γ. Σωτηρόπουλος στις Βρύσες Κυδωνίας

Ο Γεώργιος Σωτηρόπουλος, Καθηγητής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων και ο πρώτος γιατρός που πραγματοποίησε μεταμόσχευση ήπατος από ζώντα δότη στην Ελλάδα, θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα:

«Καρκίνος ήπατος και παγκρέατος: πρόληψη, πρώιμα συμπτώματα, θεραπεία».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, στις 19:00, στο κτίριο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βρυσών Κυδωνίας.

Πληροφορίες: 697 80 65 854

Υπό την αιγίδα του Δήμου Πλατανιά.

Είσοδος ελεύθερη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βρυσών Κυδωνίας «Πέργαμος» και με αυτήν ολοκληρώνεται ο 3ος κύκλος του προγράμματος «Η ενημέρωση, η πρόληψη και η πρώιμη διάγνωση σώζουν ζωές», μια πρωτοβουλία του Συλλόγου με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων της ενδοχώρας σε κρίσιμα ζητήματα υγείας.

Υπεύθυνος προγράμματος:

Νικόλαος Παπαδογεωργάκης, Ομότιμος Καθηγητής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΕΚΠΑ

Συντονισμός προγράμματος:

Μανταλένα Κ. Χωραφάκη, Πρόεδρος Πολιτιστικού και Αναπτυξιακού Συλλόγου «Πέργαμος»»