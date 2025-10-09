menu
22.3 C
Chania
Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Ο Γ. Αφρουδάκης προανήγγειλε αλλαγές ομοσπονδιακών προπονητών

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Αλλαγές στο επιτελείο των ομοσπονδιακών προπονητών στην ανδρική υδατοσφαίριση προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος και υπεύθυνος του αθλήματος στην ΚΟΕ, Γιώργος Αφρουδάκης, μιλώντας στο επίσημο περιοδικό της ομοσπονδίας. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο άλλοτε αρχηγός της εθνικής ομάδας, «πολιτική μας είναι να γίνονται κάποιες αλλαγές ανά Ολυμπιακό κύκλο. Ιδιαίτερα στις εθνικές ομάδες των ηλικιακών κατηγοριών, εκεί όπου δεν κρίνονται από το αποτέλεσμα ούτε οι αθλητές ούτε οι προπονητές. Πέρσι καταφέραμε και αλλάξαμε το προπονητικό σχήμα στις γυναίκες μετά από διαδοχικές επιτυχίες και πολλά μετάλλια. Κάναμε μία αλλαγή και φέτος ήρθε η ώρα των αγοριών. Δεν είχαμε και δεν έχουμε παράπονο από κανέναν προπονητή, ούτε στα αγόρια ούτε στα κορίτσια. Απλά θεωρούμε ότι πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες και σε άλλους προπονητές. Είμαστε πολύ τυχεροί που σαν χώρα έχουμε πολύ καλούς δασκάλους για τα παιδιά μας».

Αναφερόμενος στο ρεκόρ των οκτώ μεταλλίων σε δέκα διεθνείς διοργανώσεις, που κατέκτησαν μέσα στο 2025 οι εθνικές ομάδες υδατοσφαίρισης, ο Γιώργος Αφρουδάκης τονίζει μεταξύ άλλων: «Η ΚΟΕ δεν κοιτάει τα μετάλλια, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα οδηγηθούμε στις διακρίσεις και πιθανότατα στο βάθρο σε κάθε μεγάλη διοργάνωση. Είχαμε πολλά προβλήματα στην προπαρασκευή, ενώ δεν αποφεύχθηκαν και τα λάθη. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερο για το συμφέρον των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών. Το ταμείο γίνεται πάντα στο τέλος και το ταμείο φέτος ήταν πολύ θετικό. Ειδικά στα ηλικιακά πρωταθλήματα, δεν είναι αυτοσκοπός το μετάλλιο. Στόχος είναι να δημιουργούμε αθλητές με σωστή νοοτροπία, οι οποίοι θα εξελίσσονται διαρκώς, προκειμένου -σωστά μεγαλωμένοι- να πλαισιώσουν τις εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών στην συνέχεια. Θέλουμε αθλητές με προσωπικότητα, παιδιά με ήθος, που να μας βγάζουν ασπροπρόσωπους στις διεθνείς διοργανώσεις. Το φετινό αποτέλεσμα μας δίνει την δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια σε αυτόν τον ρυθμό».

Ο αντιπρόεδρος της ΚΟΕ αναφέρθηκε και στο… απωθημένο της κατάκτησης ενός χρυσού μεταλλίου από την εθνική ανδρών, που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται διαρκώς στην κορυφογραμμή του παγκόσμιου πόλο, αλλά κάθε φορά κάτι γίνεται και η πρώτη θέση… γλιστράει. «Μας απασχολεί, μας στεναχωρεί, αλλά δεν μας αγχώνει το συγκεκριμένο γεγονός. Θέλουμε ένα χρυσό μετάλλιο και το αξίζουμε» υπογράμμισε ο Γιώργος Αφρουδάκης. «Σε πολλές διοργανώσεις παίζουμε το καλύτερο πόλο σαν εθνική ανδρών. Όμως δεν φτάσαμε ποτέ στην κορυφή. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μας αγχώνει. Η Ισπανία, που θεωρείται η καλύτερη ομάδα των τελευταίων δέκα χρόνων, δεν έχει πάρει (σ.σ. Ολυμπιακό) μετάλλιο, όχι χρυσό, ούτε μετάλλιο, από το 1996 έως σήμερα! Εδώ και 32 χρόνια δηλαδή, εάν πάμε στο 2028 που θα γίνουν οι επόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Τί να πουν οι Ισπανοί, όταν μας ακούν να στεναχωριόμαστε που δεν έχουμε πάρει ένα χρυσό μετάλλιο, όταν οι ίδιοι δεν έχουν δει το χρώμα του μεταλλίου εδώ και 32 χρόνια; Το παράδειγμα αυτό, βέβαια, δεν αναιρεί τον προβληματισμό μας για την μη κατάκτηση ενός χρυσού μεταλλίου, όταν νιώθουμε ότι μπορούμε και είμαστε ικανοί να φτάσουμε στην κορυφή. Όπως έγινε φέτος στην Σιγκαπούρη και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αξίζαμε να πάμε στον τελικό και να διεκδικήσουμε το χρυσό. Στα τελευταία τρία παιχνίδια της διοργάνωσης, με Ιταλία, Ισπανία και Σερβία, παίξαμε το καλύτερο πόλο στην ιστορία μας. Ήμασταν ομάδα για χρυσό μετάλλιο. Πρέπει να νιώθουμε περήφανοι για το χάλκινο και στεναχωρημένοι για την απώλεια του χρυσού. Κάποια στιγμή μπορεί όμως να έρθει το χρυσό μετάλλιο και ίσως εκεί που δεν το περιμένεις».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum