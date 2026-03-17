Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στην Κίσσαμο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ανακοινώθηκε από τον Δήμο Κισσάμου το πρόγραμμα του εορτασμού της 25ης Μαρτίου.

Θα πραγματοποιηθούν:

•Στις 24 Μαρτίου:
1. Εορταστικές εκδηλώσεις και ομιλίες στα εκπαιδευτήρια του Δήμου μας με ευθύνη των Δ/ντων και των Προϊσταμένων των σχολείων.
2. Κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της πόλης από αντιπροσωπείες μαθητών με επικεφαλής τους δασκάλους και τους καθηγητές τους.

Ώρα 18:30 μ.μ. Μέγας Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

•Στις 25 Μαρτίου:

Ώρα 07:00 π.μ. θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών.

2. Ώρα 07:00-10:00 π.μ. Όρθρος – Αρχιερατική Θεία λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

3. Ώρα 10:30 π.μ. Επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό για την Εθνική Εορτή και ομιλία για τη σημασία της επετείου από την καθηγήτρια φιλόλογο του Γενικού Λυκείου Κισσαμου κ. Δελή Αργυρώ.

4. Ώρα 11:30 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο της πόλης στην πλατεία Τζανακάκη, κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής, Εθνικός Ύμνος από την Φιλαρμονική Δήμου Κισσάμου & της Ιεράς Μητρόπολης Κισσάμου & Σελίνου.

5. Ώρα 12:00 π.μ. Παρέλαση τμημάτων μαθητών,συλλόγων και σωματείων στην οδό Σκαλίδη παρουσία των αρχών της πόλης. 6. Θα ακολουθήσουν Κρητικοί χοροί από χορευτικά συγκροτήματα στην πλατεία Τζανακάκη.

ΤΕΛΕΤΑΡΧΗΣ: Ορίζεται ο κ. Μπατουδάκης Μιχάλης, Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κισσάμου.

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

