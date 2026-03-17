Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στην Κίσσαμο

Ανακοινώθηκε από τον Δήμο Κισσάμου το πρόγραμμα του εορτασμού της 25ης Μαρτίου.

Θα πραγματοποιηθούν:

•Στις 24 Μαρτίου:

1. Εορταστικές εκδηλώσεις και ομιλίες στα εκπαιδευτήρια του Δήμου μας με ευθύνη των Δ/ντων και των Προϊσταμένων των σχολείων.

2. Κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της πόλης από αντιπροσωπείες μαθητών με επικεφαλής τους δασκάλους και τους καθηγητές τους.

Ώρα 18:30 μ.μ. Μέγας Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

•Στις 25 Μαρτίου:

Ώρα 07:00 π.μ. θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών.

2. Ώρα 07:00-10:00 π.μ. Όρθρος – Αρχιερατική Θεία λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

3. Ώρα 10:30 π.μ. Επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό για την Εθνική Εορτή και ομιλία για τη σημασία της επετείου από την καθηγήτρια φιλόλογο του Γενικού Λυκείου Κισσαμου κ. Δελή Αργυρώ.

4. Ώρα 11:30 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο της πόλης στην πλατεία Τζανακάκη, κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής, Εθνικός Ύμνος από την Φιλαρμονική Δήμου Κισσάμου & της Ιεράς Μητρόπολης Κισσάμου & Σελίνου.

5. Ώρα 12:00 π.μ. Παρέλαση τμημάτων μαθητών,συλλόγων και σωματείων στην οδό Σκαλίδη παρουσία των αρχών της πόλης. 6. Θα ακολουθήσουν Κρητικοί χοροί από χορευτικά συγκροτήματα στην πλατεία Τζανακάκη.

ΤΕΛΕΤΑΡΧΗΣ: Ορίζεται ο κ. Μπατουδάκης Μιχάλης, Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κισσάμου.