Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου σε Χανιά και Σφακιά (φωτογραφίες)

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, άρχισαν στις 8 το πρωί της Τετάρτης στο ιστορικό φρούριο Φιρκά του παλιού λιμανιού της πόλης μας με την έπαρση της Σημαίας για να συνεχιστούν με επίσημη δοξολογία στις 10.40’ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου παρουσία τοπικών Αρχών και αρκετού κόσμου.

Η συνέχεια δόθηκε παρά την έντονη βροχή στις 11.30’ στο Ηρώο Πεσόντων με επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής και έληξε η τελετή με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

ΣΤΑ ΣΦΑΚΙΑ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στην Χώρα Σφακίων, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Οπως ανακοίνωσε ο Δήμος Σφακίων, η παρουσία των δημοτών, των αρχών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού στην περιοχή Γεωργίτση της Χώρας Σφακίων, απέδειξε για ακόμη μία φορά, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός ότι: «Ο σεβασμός, η μνήμη και η ανάδειξη της ιστορίας μας, οδηγεί την κοινωνία σε κοινή πορεία προς το αύριο με φωτοδότη Φάρο το τιμημένο και άξιο παρελθόν μας».

Η δοξολογία που ακολούθησε, τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα, όπου εντός του ναού ο Δήμαρχος απηύθυνε χαιρετισμό, δίνοντας μεταξύ άλλων το στίγμα των Σφακίων, καθώς είπε ότι: «Η ιστορική επαρχία του νομού και της Κρήτης, τα Σφακιά, τίμησαν με τη συμμετοχή τους την Επανάσταση του 1821 και τιμούν σήμερα όχι μόνο την επέτειο αλλά και το πνεύμα του αγώνα, των θυσιών, της ελπίδας, για έναν κόσμο που του πρέπουν η Ελευθερία, η δημοκρατία, η αξιοσύνη».

Όπως ανέφερε στο χαιρετισμό του: «1821 – 2026 είναι η χρονική διάρκεια, τα χρόνια που πέρασαν για να αποδείξουμε πως μπορούμε να υπάρχουμε, ενεργώντας πάντα για την πρόοδο, την ευημερία, κάτω από αντίξοες συνθήκες, συμμετέχοντας κάθε φορά που η πατρίδα μας καλούσε, κάθε φορά που οι αξίες και τα ιδανικά είχαν ανάγκη προστασίας. Η μνήμη υπήρξε πάντοτε για τον άνθρωπο, το μεγαλύτερο όπλο του σε κάθε αγώνα για πρόοδο και πολιτισμό. Εμπόδια, δοκιμασίες, φοβερές δυσκολίες, υπερκεράστηκαν πάντα με τίμημα, όχι όμως με την βύθιση ή την απώλεια της πίστης μας, του θεσμού της οικογένειας και της σπουδαίας παιδείας και μόρφωσης που αξίζει στα παιδιά μας διαχρονικά».

Στο πλαίσιο του εορτασμού, πραγματοποιήθηκε η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων, από τους: Δήμαρχο Σφακίων Ιωάννη Ζερβό, εκπρόσωπο του Βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη, Ντίνα Πολάκη, του κόμματος «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ», Παναγιώτη Μπατσαρισάκη, Διοικητή του Α.Τ. Σφακίων, Υπαστυνόμο Β’ Δημήτριο Τσιραντωνάκη, Σημαιοφόρο του Λιμενικού Σταθμού Χώρας Σφακίων Παναγιώτη Σαρρή, Διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ανώπολης, Πυρονόμο Σταύρο Πλυμάκη, εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Χανίων Γεώργιο Μανουσέλη, εκ μέρους της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας Σφακίων, Αντιδήμαρχο Ιωάννη Μπραουδάκη, καθώς και μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σφακίων.

Με την ευκαιρία του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου ο Δήμαρχος κ. Ζερβός, έκανε λόγο για τον πόλεμο ο οποίος είναι σχεδόν καθημερινός, για να κατατροπωθούν οι διαχρονικές και ζωοφόρες αξίες για την πατρίδα μας, για την Κρήτη, για τα Σφακιά. «Μα όμως, σύμμαχος στον αγώνα της αντίστασης μας, πάντα η εθνική μας και τοπική μας συνείδηση. Σήμερα τιμούμε την Εθνική Παλιγγενεσία εναντίον του τουρκικού ζυγού, παράλληλα όμως και τον Ευαγγελισμό της Μητέρας Παναγίας Θεοτόκου, από τις μεγαλύτερες, σπουδαιότερες γιορτές της Χριστιανοσύνης της Ορθοδοξίας. Δύο γεγονότα που συνδέθηκαν μεταξύ τους διότι το ένα τροφοδοτούσε το άλλο. Η Πίστη τον αγώνα για Ελευθερία και ο αγώνας την ανάγκη για πίστη».

Όπως τόνισε: «Σήμερα μας ζητείται καθημερινά η συγκατάθεση μας, για μία κοινωνία με αξιοπρέπεια. Ζητείται το αν επιθυμούμε να συμμετέχουμε στον καθημερινό αγώνα, για συνύπαρξη, για πολιτισμένη διαχείριση όλων όσων μας προάγουν ως ανθρώπους. Με τη δική μας συγκατάθεση και τη γνώση της Ιστορίας, αποκτούμε την ικανότητα να είμαστε εθνικά συνειδητοποιημένοι, εθνικά ενεργοί. Εθνικά και τοπικά ακέραιοι, ώστε να μπορούμε να δηλώνουμε παρών σε κάθε ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό, ανθρώπινο σταθμό… Ας είναι αυτός ο στόχος μας κι ας πράξουμε τα δέοντα, τα πιο ακριβά και ουσιώδη, όλοι μαζί και ξεχωριστά ο καθένας μας. Ώστε να έχουμε ρόλο στην εθνική αλλά και στην τοπική μας ενότητα… Αυτό πιστεύω είναι μία εκ των παρακαταθηκών των αγωνιστών, των προγόνων μας, των ηρώων μας. Κάθε μεταξύ μας διχόνοια να απορριφθεί στο βυθό της λήθης, για να καταφέρουμε να ανοίγουμε δρόμους προς το αύριο με ορίζοντες καθαρούς. Τιμή και δόξα στους αγωνιστές μας. Η Παναγιά μας να μας προστατεύει όλους και τα παιδιά μας».

Με την ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου και την απόδοση τιμής στο εθνικό μας σύμβολο ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του Δήμου για την εθνική επέτειο.

Η ΕΠΑΡΧΗ ΣΗΜΑΙΑΣ

Νωρίς το πρωί έγινε η έπαρση σημαίας σε Χανιά και Γαύδο.