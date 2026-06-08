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Δευτέρα, 8 Ιουνίου, 2026
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Ο εορτασμός για το περιβάλλον στον Κυπάρισσο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, που διοργάνωσαν ο Δήμος Πλατανιά, η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πλατανιά (ΚΕΔΗΠ), η Δημοτική Κοινότητα και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κυπάρισσου, στον χώρο του αιωνόβιου κυπαρισσιού στον Κυπάρισσο, ενός από τα σημαντικότερα ιστορικά και περιβαλλοντικά τοπόσημα της περιοχής.

Οπως ανακοίνωσε ο Δήμος Πλατανιά, η εκδήλωση είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και την ανάδειξη της σημασίας της ατομικής και συλλογικής ευθύνης για τη διατήρηση και την προστασία του φυσικού πλούτου του τόπου.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης τόνισε ότι «..η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί υπόθεση όλων μας και όχι μόνο των αρμόδιων φορέων ή των αρχών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην κοινή προσπάθεια για τη διαφύλαξη του φυσικού πλούτου και τη βιώσιμη ανάπτυξη…»

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτής Χανίων κα Σέβη Βολουδάκη, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κα Σοφία Μαλανδράκη – Κρασουδάκη, ο Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΗΠ κ. Αντώνης Λεβεντάκης εκ μέρους των τοπικών φορέων, καθώς και ο εφημέριος της ενορίας Κυπάρισσου π. Δημήτριος Κατσιαδάκης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ κ. Αντώνης Καπνισάκης, η οποία ήταν και συνδιοργανωτής της εκδήλωσης, Αντιδήμαρχοι, Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, καθώς και πλήθος κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Κώστας Πατεράκης, Γενικός Διευθυντής της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πλατανιά, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Ολιστική Προσέγγιση στη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων». Στην ομιλία του παρουσίασε τις σύγχρονες προκλήσεις και τις προοπτικές στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και το έργο που υλοποιεί η ΔΕΔΙΣΑ για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων.
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή των μουσικών Γιάννη Μαραγκάκη στη λύρα, Σπύρου Παναγιωτάκη στο λαούτο και Σπύρου Αποστολάκη στο τουμπερλέκι, ενώ ο Λαογραφικός Όμιλος Χανίων παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ιδιαίτερα όμορφης και ζεστής ατμόσφαιρας.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης διανεμήθηκαν στους παρευρισκόμενους επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες, παγούρια νερού πολλαπλών χρήσεων, ενημερωτικό υλικό της ΔΕΔΙΣΑ, καθώς και αρωματικά φυτά, προσφορά του Πολιτιστικού Συλλόγου Κυπάρισσου, προωθώντας έμπρακτα το μήνυμα της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της βιώσιμης καθημερινότητας.
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με παραδοσιακό κέρασμα που προσέφεραν οι διοργανωτές στους παρευρισκόμενους, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα συνεργασίας, περιβαλλοντικής ευθύνης και ενεργού συμμετοχής για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

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