Ο εντυπωσιακός γάµος του Γιάννη και της Μαρίας 

Με φόντο το ηλιοβασίλεµα τελέστηκε το απόγευµα του περασµένου Σαββάτου στο γραφικό πανοραµικό εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων στην κορυφή του λόφου της οµώνυµης παραθαλάσσιας περιοχής του ∆ήµου Χανίων, το µυστήριο του γάµου για τον Γιάννη Γρηγοράκη µε την εκλεκτή της καρδιάς του Μαρία Χατζηδάκη.

Στο νέο ζευγάρι ευχόµαστε να ζήσουν µαζί µια ζωή γεµάτη υγεία, αγάπη και ευτυχία, δηµιουργώντας µια όµορφη οικογένεια.

Μετά την τελετή ακολούθησε γλέντι µε πλούσια περιποίηση, µουσική και πολύ κέφι στο κέντρο “ΕΥΤΥΧΙΑ PALACE”.