Ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων για την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Ενημέρωση για την ψηφιακή κάρτα εργασίας από τον Εμπορικό Σύλλογο Χανίων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η ψηφιακή κάρτα ήρθε και είναι ένα εργαλείο σημαντικό που καταπολεμάει την αδήλωτη απασχόληση.

Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στο καθεστώς της ψηφιακής κάρτας είχαν και τα θετικά τους , όπως είναι το δεκάλεπτο που κερδίσαμε για την είσοδο των υπαλλήλων στο κατάστημα πριν την έναρξη του ωραρίου, όπως και η κατάργηση των βιβλίων Ε4 ,Ε11 και αδειών.

Βέβαια τα προβλήματα μας παραμένουν και μας ταλανίζουν στην καθημερινή τους λειτουργία με τον εμπορικό κόσμο να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εφαρμογή τους .

Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι να δεχτούμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή και για αυτό τον λόγο ζητάμε:

1. Βελτίωση του δωρεάν λογισμικού που παρέχει το Υπουργείο , το οποίο δεν είναι λειτουργικό . Δεν μπορούμε να έχουμε συνέταιρους και άλλους παρόχους με τα πάγια έξοδα μας να μεγαλώνουν κάθε μήνα και το δωρεάν λογισμικό θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό.

2. Τα πρόστιμα είναι εξοντωτικά .Εμείς απαιτούμε να είναι πρώτα ενημερωτικά ώστε να προετοιμαστούμε κατάλληλα για όλη αυτή την αλλαγή. Ζητάμε κλιμακωτή διαβάθμιση σε τρία επίπεδα , ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης .Επίσης να μην επιβάλλεται ένα πρόστιμο χωρίς να δοθεί πρώτα στον εργοδότη το δικαίωμα να υποβάλλει εξηγήσεις.

3. Δεν προβλέπεται καμία παραγραφή για την επιβολή των προστίμων, άρα αυτή πηγαίνει στην εικοσαετία. Πρέπει να προβλεφθεί παραγραφή πέντε ετών , ίσο με το διάστημα της υποχρεωτικής τήρησης των φορολογικών στοιχείων και την παραγραφή των εργατικών αξιώσεων.

4. Πρέπει να καταργηθεί η δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής σε βάρος του εργοδότη με την απλή εκτύπωση στοιχείων της κάρτας εργασίας. Η συγκεκριμένη διάταξη είναι παράλογη και καταχρηστική , αφού δεν αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές ενώ τα στοιχεία της κάρτας εργασίας δεν θα έπρεπε να αποτελούν πλήρη απόδειξη , όπως γίνεται τώρα .

5. Να μην είναι υποχρεωτική η χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε επιχειρήσεις που απασχολούν έως και πέντε άτομα προσωπικό»