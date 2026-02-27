Ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων για τη διαδήλωση για τα Τέμπη

Ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του « στηρίζει τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 στις 11:00 στην Πλατεία Αγοράς, με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από την τραγωδία των Τεμπών, που στοίχισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας».

Όπως επισημαίνεται «ενόψει και της έναρξης της δίκης, είναι τώρα η στιγμή να απαιτήσουμε δικαίωση για τα θύματα και τις οικογένειές τους, να καταδικάσουμε την αμέλεια και τις ευθύνες που παραμένουν ατιμώρητες και να εξασφαλίσουμε ότι μια τέτοια τραγωδία δεν θα επαναληφθεί ποτέ ξανά με ασφαλείς μεταφορές για μια ασφαλή πολιτεία , μια ασφαλή κοινωνία όπως μας αξίζει»