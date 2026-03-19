Ο Εμ.Μακρόν κάνει λόγο για «απερίσκεπτη κλιμάκωση»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατήγγειλε σήμερα την «απερίσκεπτη κλιμάκωση» της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος επεκτάθηκε στις ενεργειακές υποδομές, κυρίως στο Κατάρ, και ζήτησε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ «να ανασταλούν» τα πλήγματα στη διάρκεια του Άιντ αλ Φιτρ, της γιορτής για το τέλος του Ραμαζανιού.

«Πολλές (…) χώρες του Κόλπου δέχθηκαν για πρώτη φορά πλήγματα τις εγκαταστάσεις τους παραγωγής, όπως επλήγη και το Ιράν», δήλωσε ο Μακρόν κατά την άφιξή του για την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε εξάλλου να υπάρξουν «άμεσες» συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών για το θέμα.

Τη νύκτα της Τετάρτης προς Πέμπτη ο Μακρόν πρότεινε «μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών, κυρίως των ενεργειακών», αφού συνομίλησε με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Τάμιμ μπιν Χάμαντ αλ Θάνι. Οι συνομιλίες αυτές πραγματοποιήθηκαν αφού το Ιράν έπληξε υποδομές φυσικού αερίου στο Κατάρ σε απάντηση για ένα ισραηλινό πλήγμα εναντίον ιρανικών υποδομών.

«Θα συνεχίσουμε να κινητοποιούμαστε και, προφανώς, απευθύναμε αυτό το μήνυμα και στους Ιρανούς», σημείωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες. Πρόσθεσε επίσης ότι ελπίζει «να υπάρξουν άμεσες διαπραγματεύσεις (…) μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών για το θέμα».

«Πιστεύω ότι τα πνεύματα πρέπει να ηρεμήσουν και οι συγκρούσεις να σταματήσουν τουλάχιστον για μερικές ημέρες, προκειμένου να προσπαθήσουμε να δώσουμε ξανά μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις» με αφορμή τη γιορτή για το τέλος του Ραμαζανιού, επέμεινε ο Μακρόν.

Από την πλευρά του ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επέκρινε την αντίδραση Μακρόν.

Ο Αραγτσί εκτίμησε ότι ο Γάλλος πρόεδρος αγνόησε τις προηγούμενες αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. «Δεν είπε ούτε λέξη για να καταδικάσει τον πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν» και δεν κατήγγειλε τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενών καυσίμων στην Τεχεράνη στις 7 Μαρτίου.

Παράλληλα ο Ιρανός υπουργός κατήγγειλε το γεγονός ότι ο Μακρόν δεν εξέφρασε «την ανησυχία του» «μετά την επίθεση του Ισραήλ εναντίον των υποδομών μας φυσικού αερίου», αλλά μόνο μετά «τα αντίποινά μας. Θλιβερό!»