menu
14.4 C
Chania
Πέμπτη, 19 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Ο Εμ.Μακρόν κάνει λόγο για «απερίσκεπτη κλιμάκωση»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατήγγειλε σήμερα την «απερίσκεπτη κλιμάκωση» της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος επεκτάθηκε στις ενεργειακές υποδομές, κυρίως στο Κατάρ, και ζήτησε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ «να ανασταλούν» τα πλήγματα στη διάρκεια του Άιντ αλ Φιτρ, της γιορτής για το τέλος του Ραμαζανιού.

«Πολλές (…) χώρες του Κόλπου δέχθηκαν για πρώτη φορά πλήγματα τις εγκαταστάσεις τους παραγωγής, όπως επλήγη και το Ιράν», δήλωσε ο Μακρόν κατά την άφιξή του για την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε εξάλλου να υπάρξουν «άμεσες» συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών για το θέμα.

Τη νύκτα της Τετάρτης προς Πέμπτη ο Μακρόν πρότεινε «μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών, κυρίως των ενεργειακών», αφού συνομίλησε με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Τάμιμ μπιν Χάμαντ αλ Θάνι. Οι συνομιλίες αυτές πραγματοποιήθηκαν αφού το Ιράν έπληξε υποδομές φυσικού αερίου στο Κατάρ σε απάντηση για ένα ισραηλινό πλήγμα εναντίον ιρανικών υποδομών.

«Θα συνεχίσουμε να κινητοποιούμαστε και, προφανώς, απευθύναμε αυτό το μήνυμα και στους Ιρανούς», σημείωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες. Πρόσθεσε επίσης ότι ελπίζει «να υπάρξουν άμεσες διαπραγματεύσεις (…) μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών για το θέμα».

«Πιστεύω ότι τα πνεύματα πρέπει να ηρεμήσουν και οι συγκρούσεις να σταματήσουν τουλάχιστον για μερικές ημέρες, προκειμένου να προσπαθήσουμε να δώσουμε ξανά μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις» με αφορμή τη γιορτή για το τέλος του Ραμαζανιού, επέμεινε ο Μακρόν.

Από την πλευρά του ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επέκρινε την αντίδραση Μακρόν.

Ο Αραγτσί εκτίμησε ότι ο Γάλλος πρόεδρος αγνόησε τις προηγούμενες αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. «Δεν είπε ούτε λέξη για να καταδικάσει τον πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν» και δεν κατήγγειλε τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενών καυσίμων στην Τεχεράνη στις 7 Μαρτίου.

Παράλληλα ο Ιρανός υπουργός κατήγγειλε το γεγονός ότι ο Μακρόν δεν εξέφρασε «την ανησυχία του» «μετά την επίθεση του Ισραήλ εναντίον των υποδομών μας φυσικού αερίου», αλλά μόνο μετά «τα αντίποινά μας. Θλιβερό!»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum