Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τίμησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Με την Ανώτερη Τιμητική Διάκριση του Χρυσού Σταυρού παρασημοφορήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Ιωνικό Κέντρο, όπου ο Παναγιότατος εξήρε το έργο των εθελοντών, χαρακτηρίζοντάς το, «ισχυρό φως» σε έναν ταραγμένο κόσμο.

Οπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο Παναγιώτατος έλαβε την ανώτερη τιμητική διάκριση του Χρυσού Σταυρού με Χρυσό Κλάδο Δάφνης από τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνιο Αυγερινό, ως αναγνώριση του σημαντικού φιλανθρωπικού και ανθρωπιστικού του έργου.

Στην ομιλία του ο Παναγιότατος εξήρε το έργο των εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού: «Μέσα σε έναν κόσμο ταραγμένο και αβέβαιο, όπου ο πόνος και η δοκιμασία συχνά επισκιάζουν την ελπίδα. Η διακονία σας προβάλλει ως ήρεμο αλλά ισχυρό φως.»

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ιωνικό Κέντρο, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, έλαβε δώρα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, ενώ αναμνηστικά αντάλλαξαν οι Ιεροί Πατέρες και ο Πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού.