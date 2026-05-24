Ο Ελ Γκρέκο στον θολό καθρέφτη του Βατικανού

Η ελαιογραφία Ο Λυτρωτής Χριστός, που αποδόθηκε στον Θεοτοκόπουλο από τον ιστορικό της τέχνης και επιµελητή της ζωγραφικής νεοτέρων χρόνων των Μουσείων του Βατικανού Fabrizio Biferali (ειδικού της βενετικής ζωγραφικής, ιδιαίτερα της περιόδου της Μεταρρύθµισης), προσφέρει στο κοινό µάλλον µια θολή απεικόνιση της ζωγραφικής τέχνης του Θεοτοκόπουλου.

Αυτό σκέφθηκα, βγαίνοντας από τον έκθεσιακό χώρο και ξανακοιτώντας απορηµένη τον τίτλο της έκθεσης ‘Ο Ελ Γκρέκο στον Καθρέφτη. ∆ύο Πίνακες Συγκρινόµενοι’ (Παπικό Μέγαρο Castel Gandolfo της Ρώµης, έως τις 30 Ιουνίου). Ο Λυτρωτής Χριστός συνοδεύεται στην έκθεση από το ενυπόγραφο και αξιόλογο έργο του Θεοτοκόπουλου Ο Άγιος Φραγκίσκος λαµβάνει το στίγµατα (τέµπερα σε ξύλο, 28×20 εκ.) (εικ. 1), ιδέα που υπαγορεύτηκε από την απόφαση του Βατικανού να τιµηθεί ο Φτωχούλης του Θεού, πολιούχος της Ιταλίας, µε την συµπλήρωση 800 χρόνων από την κοίµησή του (1226-2026). ∆ανεισµένο από το Ίδρυµα A. & M.-A. Pagliara του Πανεπιστηµίου Suor Orsola Benincasa της Νάπολης, το µικρό αυτό λατρευτικό εικόνισµα υπήρξε δωρεά της Οικογένειας Pagliara στο ναπολιτάνικο ινστιτούτο, αλλά ο παλαιότερος κάτοχός του ήταν ένας Περουτζίνος, ο κληρικός Degli Oddi (µέλος οικογένειας ιερωµένων της Περούτζια), καθώς το όνοµα του είναι γραµµένο στο πίσω µέρος του πίνακα. Η παρούσα περίσταση δεν επιτρέπει ανάλυση του θαυµάσιου αυτού έργου της πρώτης ωριµότητας που σηµείωσε ο Κρητικός καλλιτέχνης στην Ιταλία, συναιρώντας το βυζαντινό µε το δυτικό ιδίωµα, αλλά οφείλουµε να θαυµάσουµε το εµπνευσµένο, νατουραλιστικό τοπίο, που διαπνέεται από ποιητική, σχεδόν οραµατική διάθεση, και αντανακλά την επίδραση της Φλαµανδικής τοπιογραφίας στον λεπτοµερή σχεδιασµό δέντρων (που ο ζωγράφος θα είχε σπουδάσει στη Ρώµη µάλλον, παρά στη Βενετία). Το έργο φέρει την υπογραφή ‘∆ΟΜΙΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΟΙΕΙ’ και χρονολογείται στα 1570-75, όταν ο Θεοτοκόπουλος βρίσκεται στη Ρώµη.

Ο Λυτρωτής Χριστός (45×29 εκατ., λάδι σε ξύλο ισπανικού πεύκου) άγνωστος στο ευρύτερο κοινό, χρονολογήθηκε από τον Biferali µετά τον καθαρισµό του µεταξύ 1590-1595 και αποδόθηκε, όπως προαναφέραµε, στον Θεοτοκόπουλο. Τόσο η χρονολόγηση όσο και η απόδοση του έργου δύσκολα θα βρουν συναίνεση, κατά τη γνώµη µου, από τους ειδήµονες του έργου του Κρητικού ζωγράφου. Το έργο φαίνεται να µιµείται ανεπιτυχώς το ύφος του Θεοτοκόπουλου και οι φαρδιές, ακατέργαστες και άτονες ζωγραφικές επιφάνειες που διαρθρώνουν το πρόσωπο της µορφής, και τον λαιµό µε την άτεχνη ανατοµία, ακόµα και το ανέκφραστο βλέµµα, ανήκουν πιθανότατα σε αδέξιο ισπανό ζωγράφο, µιµητή του Θεοτοκόπουλου, που δούλεψε πιθανώς µε βάση κάποιο χαρακτικό στο οποίο η κεφαλή του Χριστού έκλεινε, αντίθετα από το πρωτότυπο έργο, προς τα αριστερά του παρατηρητή.

Ο πίνακας δωρήθηκε το 1967 από τον Ισπανό καθολικό διανοούµενο και πολιτικό José Sánchez de Muniáin στον Πάπα Παύλο ΣΤ΄ (1897-1978). Πρόσφατα υποβλήθηκε σε καθαρισµό από την Alessandra Zarelli, επικεφαλής του Εργαστηρίου Συντήρησης του Βατικανού. Ο καθαρισµός έφερε στο φως το έργο που βλέπουµε σήµερα, αποµακρίνοντας ένα στιβαρό στρώµα επιζωγράφισης (εικ. 2). Τι είχε συµβεί; Το έργο είχε περιέλθει στα χέρια πλαστογράφου, πιθανώς στις αρχές του περασµένου αιώνα, ο οποίος του προσέδωσε ένα ύφος πλησιέστερο σε αυτό της πλήρους ωριµότητας του Θεοτοκόπουλου (µε την χαρακτηριστική χειρονοµιακή πινελιά) (εικ. 3), σκοπεύοντας αναµφίβολα να κερδίσει περισσότερα µε την πώλησή του, δεδοµένου ότι οι τιµές των έργων El Greco είχαν ανέβη στα ύψη, ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα. Ο πίνακας που αποκαλύφθηκε δεν φέρει υπογραφή, σε αντίθεση µε το πλαστογραφηµένο στρώµα, όπου ο πλαστογράφος είχε φροντίσει να αντιγράψει το ‘∆ΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΟΙΕΙ’.

Η µεγάλη διαφηµιστική καµπάνια που έδωσε το Βατικανό, ως κάτοχος έργου του Εl Greco, και η εσφαλµένη πληροφόρηση, έκανε ιστορικούς τέχνης και δηµοσιογράφους (βλ. λ.χ. https://www.vaticanstate.va/it/novita/3854-alle-ville-pontificie-di-castel-gandolfo-inaugurata-la-mostra-dedicata-a-el-greco.html) να επικροτούν την είδηση ότι ο πίνακας, και µετά τον καθαρισµό του, είναι έργο ενυπόγραφο του Θεοτοκόπουλου. Ζήτησα µε επιστολή µου (µέιλ) από την Zarelli να µου διευκρινίσει το θέµα. Στις 10 Απριλίου έλαβα την απάντηση της (που επιβεβαίωνε την υπόνοια µου) ότι η υπογραφή ήταν µέρος του επιζωγραφισµένου στρώµατος του πίνακα, συνεπώς αφαιρέθηκε µε την αποµάκρυνση του πλαστογραφηµένου εξωτερικού στρώµατος. Η εικόνα που αναδύθηκε δεν φέρει υπογραφή καθότι η υπογραφή, που είχε οδηγήσει πολλούς να θεωρήσουν το έργο ως γνήσιο (όπως συνέβη µε την παρουσίαση του το 1970 στον κατάλογο της έκθεσης ‘Dominico Greco’, επιµεληµένης από τον ισπανό ιστορικό τέχνης José Camón Aznar), «ήταν µέρος της επιζωγράφισης, και εποµένως της πλαστογράφισης», όπως έγραψε επί λέξει η Zarelli. Στην δεύτερη ερώτησή µου, στην ίδια συντηρήτρια, αν το εργαστήριο του Βατικανού επικοινώνησε µε άλλους συντηρητές (λ.χ. Ισπανούς ή Άγγλους) που συντήρησαν αυθεντικά έργα του Θεοτοκόπουλου, για λόγους σύγκρισης των πορισµάτων τους µε δεδοµένα που προέκυψαν από τεχνική εξέταση γνήσιων έργων του ζωγράφου, έλαβα αντί απάντησης (…) την παραίνεση να επισκεφθώ την έκθεση, πράγµα που έκανα.

Ας αντλήσουµε όµως περισσότερα στοιχεία από το πόρισµα καθαρισµού και συντήρησης. Αποκαλύφθηκε ότι η ελαιογραφία είναι ηµιτελής µε διαδοχικές ζωγραφικές στρώσεις που εν µέρει επικαλύπτονται, και εν µέρει συγχωνεύονται. Περισσότερο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η εξέταση του έργου µε υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση (high-resolution imaging), και υπό τον έλεγχο ριφλετογραφίας (ακτίνες υπέρυθρης ανακλαστικότητας) στο Εργαστήριο Επιστηµονικής Έρευνας του Βατικανού (µε επικεφαλής τον Fabio Morresi), έφερε στο φως στην πάνω γωνία του πίνακα (αριστερά του Χριστού) τα σκίτσα των µορφών της Θεοτόκου µε το Θείο Βρέφος και µέρος της σκηνής Η Εµφάνιση της Θεοτόκου στον Άγιο Λαυρέντιο, ενώ στο µέσον του πίνακα, πάνω στο πρόσωπο του Χριστού και χαµηλώτερα, εµφανίστηκε η αχνή σκιτσογράφιση του Άγιου ∆οµήνικου προσευχόµενου στον Σταυρό (εικ. 4). Οι συνθέσεις αυτές χρονολογήθηκαν στα 1580 και 1590 αντίστοιχα από τον Biferali, ο οποίος τις θεώρησε ως πρωτόλειες συνθέσεις που ο Θεοτοκόπουλος ανέπτυξε αργότερα σε έργα του όπως η Θεοτόκος βρεφοκρατούσα µε τις Αγίες Αγνή και Μαρτίνα (Washington, Εθνική Πινακοθήκη, 1597-1599), και Ο Άγιος ∆οµήνικος προσευχόµενος (ιδιωτική συλλογή, 1590 περ.). Μπορούµε να συναινέσουµε στο ότι οι υποκείµενες συνθέσεις, χάρη στις οποίες ο πίνακας χαρακτηρίστηκε ως ένα ‘παλίµψηστο’, εγγυώνται την γνησιότητά του ως αναγεννησιακού έργου• θα µπορούσαµε όµως να δεχθούµε ότι εγγυώνται και την πατρότητα του ώς έργου του Θεοτοκόπουλου; Στο λίνκ της παρουσίασης του από τον συνάδελφο Biferali (που έλαβα από τον ίδιο), ο πίνακας χαρακτηρίστηκε τελικά “taccuino pittorico”, ζωγραφικό σηµειωµατάριο, προερχόµενο από το εργαστήρι του Θεοτοκόπουλου (Vaticannews https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2026-03/el-greco-allo-specchio-a-castel-gandolfo-mostra.html). Τέλος ας προσθέσουµε ότι η συντηρήτρια του πίνακα εντόπισε τέσσερεις µικρές οπές κατά µήκος της πάνω και της κάτω πλευράς του οι οποίες, σύµφωνα µε τον Biferali, θα χρησίµευαν για την στήριξη της εικόνας κατά την µεταφορά της σε λιτανεία, όπως παρατηρούµε, π. χ. στο Ίδε ο Άνθρωπος του Federico Barocci (Περούτζια, 1590- 1610 περ.).

Ο Χριστός Λυτρωτής θα επανέλθει µετά την έκθεση στην Αίθουσα των Πρεσβευτών του Παπικού ∆ιαµερίσµατος Ακροάσεων. Τότε θα πρέπει να καταστεί αντικείµενο εµβριθέστερης µελέτης από ειδήµονες του Θεοτοκόπουλου εκτός των τειχών του Βατικανού. Η σύγκριση όµως την οποία επικαλείται ο Biferali µε τον Χριστό Λυτρωτή στο McNay Art Institute (San Antonio στο Texas (εικ. 5), καθώς και µε το οµώνυµο αριστουργηµατικό και ενυπόγραφο έργο στη Národní Galerie της Πράγας (εικ. 6), αµφότερα αντιπροσωπευτικά του ώριµου ύφους του Θεοτοκόπουλου, δεν δικαιώνει, ή αν θέλετε, δεν ευνοεί την πατρότητα του Χριστού του Βατικανού.

* Η Χρύσα ∆αµιανάκη είναι καθηγήτρια Ιταλικής Τέχνης στο Πανεπιστήµιο του Σαλέντο chrysa.damianaki@unisalento.it