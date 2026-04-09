Ο δράκος στην… εξώπορτα των Χανίων

Λίγο πριν το καλοκαίρι και οι Χανιώτες σκέφτονται πως η τοπική πολιτική είναι σκληρή πίστα και κανείς δεν ξέρει πού θα σε οδηγήσει µέχρι το τέλος.

Καθένας συµµετέχει στα δηµόσια πράγµατα της πόλης µε τα γνωστικά του εφόδια και τις προκαταλήψεις του.

Θεµιτό.

Η πόλη όµως δεν φταίει σε τίποτα να πληρώνει αντίτιµο στον «δράκο που φυλάει την εξώπορτα στο χρυσό κάστρο».

Πρέπει να µπουν µέσα στο κάστρο.

Έκανα αυτόν τον παραλληλισµό για να αποδείξω πόσα βήµατα πρέπει να γίνουν ακόµη, «για να αποφύγουµε τον δράκο».

Υπάρχει µια διαφορά στο σκεπτικό: άλλο πράγµα υποψιάζοµαι ότι θα γίνουν «έτσι τα πράγµατα» και άλλο «υλοποιώa έτσι τα πράγµατα».

Το «υποψιάζοµαι» έχει φρουρό τον δράκο.

Μέσα στο κάστρο υπάρχει κάτι το διαφορετικό.

Στην τοπική πολιτική ζωή το µέτρο είναι η διάρκεια..

Να έχει µια διάρκεια το έργο που προσφέρεις για την πόλη.