Ο Δούκας θα δικαιωθεί

Κύριε διευθυντά,

η ίδρυση νέων κομμάτων ήταν ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός, που κυριαρχεί στην πολιτική ζωή της χώρας. Και κυριαρχεί γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα επιφέρουν ανακατατάξεις στο κομματικό σύστημα. Ένα κομματικό σύστημα που επικράτησε σ’ όλους τους θεσμούς της Δημοκρατίας.

Η καινοτομία της μεταπολίτευσης για μαζικά κόμματα είχε επιπτώσεις σε όλους τους θεσμούς και κοινωνικές οργανώσεις. Η πολιτεία οργανώθηκε ως Δημοκρατία των κομμάτων.

Είναι επομένως ουσιαστική η λειτουργία των κομμάτων στην ποιότητα της Δημοκρατίας. Πρέπει τα κόμματα να αρθούν στο ύψος της ιδεολογικής τους επικράτησης και να μην αποτελούν παράγοντα παρέκκλισης της βαθύτερης διάστασης του ρόλου τους.

Τα κόμματα διαμαρτυρίας δεν μπορούν να επιτελέσουν αυτό τον στόχο, και ούτε να συμβάλλουν στον πολιτικό εκσυγχρονισμό της δημόσιας ζωής. Και είναι γεγονός ότι ο οικονομικός εκσυγχρονισμός της χώρας είναι άμεσα εξαρτημένος από τον πολιτικό εκσυγχρονισμό. Ο πολιτικός ανταγωνισμός πρέπει να παράγεται μέσα από σύνθετες ιδεολογικές δομές και τα κόμματα να μην μετατρέπονται μόνο σε εκλογικές μηχανές κατάληψης της εξουσίας. Αυτή η εμμονή των κομμάτων εξουσίας οδήγησε τον τόπο στον πολιτικό μαρασμό και την οικονομική χρεοκοπία. Δεν μπορεί να επιτευχθεί ο οικονομικός εκσυγχρονισμός με μια κοινωνία που δεν θα ‘χει εμπιστοσύνη στην εντιμότητα των αρχών. Με ένα πολιτικό σύστημα εξασθενημένο από έριδες και σκάνδαλα, από ανύπαρκτο κοινωνικό κράτος και από την μετριότητα της διοικητικής μηχανής. Μιας διοικητικής μηχανής που τα κόμματα δεν αφήνουν να λειτουργήσει ελεύθερα. Τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις υποκλοπές, στις πολεοδομίες, στα Τέμπη είναι αποτέλεσμα της κομματικοποίησης του κράτους. Μια καταστροφική κομματικοποίηση που επιφέρει και την αποϊδεολογικοποίηση της πολιτικής.

Μια αποϊδεολογικοποίηση που μετατρέπει τα κόμματα σε εκλογικό σώμα, την ιδεολογία τους σε πολιτική επικοινωνία και τον μαζικό χαρακτήρα σε δίκτυο κομματαρχών.

Αυτές τις αδυναμίες του πολιτικού και κομματικού συστήματος, πρέπει να περιορίσουν τα νέα κόμματα και ιδιαίτερα του Αλ. Τσίπρα που έχει καθορισμένο ιδεολογικό προσανατολισμό. Το κόμμα της Καρυστιανού έχει… καταργήσει τις ιδεολογίες. Μας λέει ότι δεν υπάρχει ούτε Δεξιά, ούτε Αριστερά. Κάτι τέτοιο διακήρυξε και η Χούντα όταν κατέλαβε την εξουσία. Δεν υπάρχουν δεξιοί, κεντρώοι, αριστεροί, μας είπε. Τέτοιες πολιτικές θέσεις δεν υπηρετούν την δημοκρατία και τον πολιτικό αγώνα για την οικοδόμηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Άλλες κοινωνικές τάξεις υπηρετούν τα συντηρητικά κόμματα και άλλες τα προοδευτικά. Τα κόμματα πρέπει να διακηρύσσουν ποιες κοινωνικές τάξεις υπηρετούν.

Αλίμονο κι αν θέλουν μια κοινωνία… τιποτόφρονων!

Τότε δεν υπάρχει δημοκρατία!

Τα κόμματα λοιπόν αποτελούν την πεμπτουσία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Πρέπει να αποτελούν θεσμό δημοκρατικών συμπεριφορών και όχι αντιδημοκρατικών σχέσεων. Τα κόμματα δεν είναι επιχειρήσεις, για να βαρύνει τις αποφάσεις τους το πολιτικό κέρδος ή κόστος. Είναι πολιτισμικοί θεσμοί και πρέπει να παράγουν πολιτική σύμφωνα με την ιδεολογική και ιστορική τους κουλτούρα. Αυτή την κουλτούρα υπηρετεί η πρόταση του δημάρχου της Αθήνας Χ. Δούκα, και που προτείνει ενιαίο ψηφοδέλτιο μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών, του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα του Αλ. Τσίπρα. Μια πρόταση με πολιτικό ρεαλισμό, που με σιγουριά στοχεύει στην πολιτική αλλαγή. Απαντά στην λαϊκή απαίτηση για να υπάρξει δεύτερος πόλος και ο Δούκας απειλήθηκε με διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ. Να λοιπόν γιατί ο λαός της κεντροαριστεράς έχει στρέψει τις ελπίδες του στον Αλ. Τσίπρα. Γιατί η επάνοδος του στοχεύει στην συγκρότηση ενός ισχυρού πόλου της κεντροαριστεράς, για να υπηρετήσει τις λαϊκές ανάγκες.

Η πολιτική ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιθυμεί την αυτονομία του και δεν επεδίωξε την συμπόρευση των δυνάμεων της προοδευτικής παράταξης, ακόμη και όταν έβλεπε ότι η δύναμη του είναι στάσιμη.

Ωστόσο, πάντοτε έχουμε επιστροφές πολιτικών στην μαχόμενη πολιτική. Ο Αλ. Τσίπρας επανήλθε χωρίς το «σκορποχώρι» του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, όπως επανήλθε ο Κ. Καραμανλής χωρίς τα βαρίδια της Ε.Ρ.Ε. Και όμως οι αντίπαλοι του δεν ασχολήθηκαν με το παρελθόν της ΕΡΕ, αλλά με το έργο του στην μεταδικτατορική Ελλάδα. Αυτό συνέβαλε στην γρήγορη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, αλλά έδειξε και την πολιτική κουλτούρα και το πολιτικό ήθος των παλαιότερων πολιτικών. Η τοξικότητα στην πολιτική μπήκε τον αυριανισμό και που δυστυχώς κρατά μέχρι σήμερα. Το κίνημα λοιπόν Τσίπρα, απαλλαγμένο από παθογένειες του παρελθόντος, απευθύνεται στην κοινωνία και όχι στην κορυφή. Και δεν έχει άδικο ο Τσίπρας, βλέποντας την αχαριστία πρώην συνεργατών του που τον υβρίζουν σκαιότατα. Τον ήθελαν σαν αρχηγό με περιοριστικούς όρους. Σήμερα αποδεικνύουν ότι ήσαν ολίγιστοι!

Ωστόσο σε μια εποχή αδιαφορίας του λαού μας για τα κοινά, ο Τσίπρας γεμίζει τις πλατείες. Οι πλατείες δεν γεμίζουν σήμερα εύκολα.

Ας το επιχειρήσουν όσοι ισχυρίζονται ότι είναι μια περαστική «μπόρα»! Θα ‘πρεπε λοιπόν το ΠΑΣΟΚ να ασχολείται με το παρόν και να θυμάται την ιστορική του διαδρομή. Πάντοτε ενισχυόταν όταν συνεργαζόταν με την Αριστερά. Είτε στους κοινωνικούς φορείς, είτε στην εκλογή Σαρτζετάκη. Το ΠΑΣΟΚ έφτασε στο 4% όταν συνεργάσθηκε με την Δεξιά και έχασε τις κοινωνικές δυνάμεις που το στήριξαν. Η πρόταση Δούκα συμβαδίζει με την ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ επί ηγεσίας Α. Παπανδρέου. Δεν έχει επηρεασθεί από βιώματα που άφησε η συνεργασία ΠΑΣΟΚ -Ν.Δ. Λέγεται επίσης ότι η σημερινή αποδοχή του Τσίπρα από τον λαό, περνά τον… μήνα του μέλιτος. Όταν όμως μια πολιτική κίνηση απαντά στις πολιτικοκοινωνικές ανάγκες της κοινωνίας και που αναζητούν πολιτική έκφραση έχει μέλλον. Δεν απευθύνεται στο θυμικό του λαού, όπως συμβαίνει με το κόμμα Καρυστιανού, αλλά σε ένα πολιτικό και ιδεολογικό χώρο που αναζητούσε πολιτική εκπροσώπηση. Λέγεται επίσης από τους «ιστοριογράφους» πολιτικούς ότι ο Τσίπρας δεν έχει δικαίωμα να ξαναμιλήσει γιατί δεν μπόρεσε σε μια τετραετία να φτιάξει σύγχρονο κράτος. Είναι προκλητικό να λέγεται από πολιτικές δυνάμεις που κυβερνούσαν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και δεν μπόρεσαν. Έμπαιναν στο δημόσιο κομματάρχες τους σαν κλητήρες και έφευγαν σαν… διευθυντές!

Εξάλλου δεν πλούτισε ο Τσίπρας από την πολιτική. Στην Κυψέλη καθόταν το 2015, στην Κυψέλη κάθεται και σήμερα!

Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Είναι γνωστό ότι στην χώρα μας σήμερα κυριαρχεί η μονοκρατορία του ενός κόμματος. Η εξουσία είναι υπερβολικά εξαρτημένη από την κομματική συγκυρία του ενός κόμματος εξουσίας. Έχει σχεδόν επιβληθεί μια «προσωποποιημένη» ερμηνεία της εξουσίας, που διαμορφώνει προβλήματα στο πολιτειακό οικοδόμημα. Δεν υπάρχει ισορροπία στο πολιτικό σύστημα. Από την στιγμή όμως που δεν υπάρχει η κουλτούρα της συνεργασίας των κομμάτων στην διακυβέρνηση, έχει απομείνει ο δρόμος σχηματισμού ενός κυβερνητικού διπολισμού.

Ενώ σε άλλες χώρες τα κόμματα επιδιώκουν την συμμετοχή τους σε κυβερνήσεις συνεργασίας, για να προωθήσουν το πρόγραμμά τους, στην χώρα μας δεν υπάρχει τέτοια κουλτούρα. Όμως και το 2023 πάλι το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην αυτονομία του.

Αυτά διαπίστωσε ο δήμαρχος της Αθήνας και διαφοροποιήθηκε. Και έπεσε κατά πάνω του η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Να λοιπόν ποιος γίνεται χορηγός του Μητσοτάκη. Δεν είναι ο Τσίπρας, αλλά ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ! Εκτός κι αν πιστεύει ότι το 10% θα γίνει 37% μέσα σε λίγους μήνες. Μια ουτοπία που δεν μπορεί ν’ αντέξει ούτε η προπαγάνδα. Η λογική πρόταση Δούκα θα συμβάλλει στην σωτηρία του ΠΑΣΟΚ. Ας αναλογισθούν τι θα συμβεί αν έλθει τρίτο ή τέταρτο, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Θα συμβεί ότι συνέβη το 1977 στην Ε.Κ. Συγκεκριμένα το 1977 οι εκλογές έφεραν την Ε.Κ. από αξιωματική αντιπολίτευση στην τρίτη θέση. Ο Κ. Καραμανλής με το δυνατό πολιτικό του αισθητήριο, έβλεπε την διάλυση της Ε.Κ. και έστειλε τον Π. Λαμπρία να προτείνει στον αρχηγό της Γ. Μαύρο, τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Ο Κ. Καραμανλής είχε άνετη πλειοψηφία 172 βουλευτών, αλλά επιζητούσε την συνεργασία για δύο λόγους. Για να ενισχυθεί το μέτωπο υπέρ της τότε Ε.Ο.Κ., απέναντι στο αντιΕΟΚικό μέτωπο ΠΑΣΟΚ – ΚΚΕ και να διασώσει την Ε.Κ.

Ο Γ. Μαύρος αρνήθηκε γιατί όπως μου είπε δεν ήθελε να δικαιώσει τον Α. Παπανδρέου, που έλεγε ότι η Ε.Κ. είναι ουρά της Δεξιάς. Αν ο Γ. Μαύρος δεχόταν την συνεργασία, τότε το ιστορικό κόμμα της Ε.Κ. δεν θα διαλυόταν. Όταν στην πολιτική υπερισχύουν οι δογματισμοί τότε η πολιτική μένει στάσιμη. Την ξεπερνούν τα γεγονότα. Αρκεί να μην χαθεί η δημοκρατική πίστη. Αυτό θα συμβεί στο ΠΑΣΟΚ όταν χάσει την δεύτερη θέση, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Μόνο μια συμπόρευση σε ενιαίο ψηφοδέλτιο στις δεύτερες εκλογές όπως πρότεινε ο Δούκας, θα προλάβει την διάλυση του ΠΑΣΟΚ. Ας αφήσει λοιπόν η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ τον μεγαλοϊδεατισμό και να σταματήσει τα ευτράπελα ότι στοχεύει στην πρώτη θέση με… μια ψήφο διαφορά.

Η κοινωνία ήταν δυσαρεστημένη μ’ αυτά που συνέβαιναν στον χώρο της Κεντροαριστεράς, και σήμερα φαίνεται να ελπίζει στο κίνημα Τσίπρα. Και θα επιβάλλει την δημιουργία ενός ενιαίου πόλου με κυβερνητική προοπτική. Όπως το έκανε στην δεκαετία του ‘60 με την Ε.Κ., στην δεκαετία του ‘80 με το ΠΑΣΟΚ, στην δεκαετία του 2010 με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σ’ αυτό τον προοδευτικό πόλο θα πρωταγωνιστήσει ο Αλ. Τσίπρας με την συμπαράταξη των προοδευτικών πολιτών. Έχει δίκιο ο Τσίπρας που απευθύνεται στην κοινωνία και όχι στην κορυφή.

Τα κινήματα χωρίς την συμμετοχή της κοινωνίας είναι καταδικασμένα σε αποτυχία. Οι καθοδηγητικές σκέψεις της κοινωνίας πρέπει να γίνει προσπάθεια να μετατραπούν σε πολιτική δύναμη. Δεν πετυχαίνει ένα κίνημα όταν υπερτιμάται η αυτονομία της πολιτικής από το καθολικό κοινωνικό σύστημα. Και δυστυχώς τα κόμματα της Κεντροαριστεράς είχαν απομονωθεί από την κοινωνία. Το ένα κόμμα σκόρπισε και το άλλο έμεινε σε χαμηλά ποσοστά. Η πρόταση λοιπόν του Χ. Δούκα είναι ταυτισμένη με την βούληση της κοινωνίας και όχι με την βούληση των πολιτικών που απαιτούν από την κοινωνία να πειθαρχήσει στο πολιτικό προσωπικά σχέδια τους!