Ο Δήμος Πλατανιά για το σεμινάριο φορολογίας αγροτών

Με έντονο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, στις εγκαταστάσεις της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης στο Κολυμβάρι, το επίκαιρο σεμινάριο με θέμα «Φορολογία Αγροτών», που διοργάνωσε ο Δήμος Πλατανιά, με την υποστήριξη της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης και υπό την αιγίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Π.Τ. Δυτικής Κρήτης και τη στήριξη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χανίων.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Πλατανιά αναφέρεται:

Εκατοντάδες αγρότες, παραγωγοί και επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα έδωσαν το «παρών», επιβεβαιώνοντας την έντονη ανάγκη ενημέρωσης γύρω από τα σύγχρονα φορολογικά ζητήματα, καθώς και το σημαντικό έλλειμμα πληροφόρησης που παρατηρείται στον αγροτικό κόσμο.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Πλατανιά και Πρόεδρος του ΣΕΔΗΚ, κ. Γιάννης Μαλανδράκης, ανέφερε: «…Η μαζική συμμετοχή των αγροτών στο σημερινό σεμινάριο αποδεικνύει ξεκάθαρα το μεγάλο κενό ενημέρωσης που υπάρχει σε κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ως Δήμος Πλατανιά και μέσω & του ΣΕΔΗΚ, στηρίζουμε έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τη γνώση και την προσαρμογή των παραγωγών στις νέες απαιτήσεις. Άλλωστε, και με πρωτοβουλία του ΣΕΔΗΚ, ζητήθηκε και δόθηκε παράταση στην εφαρμογή του ψηφιακού παραστατικού διακίνησης, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής στους αγρότες. Συνεχίζουμε με στόχο έναν σύγχρονο και βιώσιμο πρωτογενή τομέα..».

Χαιρετισμούς απεύθυναν επίσης ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε. Δυτικής Κρήτης κος Παντελής Πετσετάκης , ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς και ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χανιών κος Χαρίλαος Βλαζάκης.

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο λογιστής και συγγραφέας φορολογικών βιβλίων κος Γεώργιος Παπαδημητρίου, ο οποίος ανέλυσε διεξοδικά κρίσιμα θέματα, όπως τα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης, το ψηφιακό τέλος συναλλαγής, το σύστημα MyDATA για τους αγρότες, τις αγροτικές επιδοτήσεις, τα έξοδα και τις αποσβέσεις, καθώς και πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή του συντονιστή, λογιστή-φοροτέχνη κου Γιάννη Βιολάκη, ο οποίος συντόνισε και διασφάλισε την ομαλή ροή της συζήτησης και συνέβαλε ουσιαστικά στην αποσαφήνιση των ερωτημάτων που τέθηκαν από το κοινό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναπτύχθηκε γόνιμη συζήτηση, με τους παρευρισκόμενους να θέτουν πλήθος ερωτήσεων, γεγονός που ανέδειξε την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και στήριξη του αγροτικού τομέα σε θέματα φορολογίας και ψηφιακής προσαρμογής.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης Αντιδήμαρχοι, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Δημοτικών Επιχειρήσεων, εκπρόσωποι αρχών, Αγροτικών Συλλόγων και φορέων και εκατοντάδες αγρότες και παραγωγοί.