Ο Δήμος Πλατανιά για την παραχώρηση αιγιαλού ή παραλίας

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματικούς φορείς της περιοχής ότι τέθηκε σε λειτουργία στο gov.gr νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αποκλειστικά ψηφιακή υποβολή αιτήσεων παραχώρησης απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η νέα διαδικασία αφορά όμορες επιχειρήσεις καθώς και ναυταθλητικά σωματεία και υλοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 5092/2024 (ΦΕΚ Α΄33). Οι όροι, οι προθεσμίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται αναλυτικά στην Κοινή Υπουργική Απόφαση ΑΠ 11996 ΕΞ 2026 /23-01-2026, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 283/τ.Β/26-01-2026.

Ιδιαίτερη επισήμανση γίνεται ειδικά για το έτος 2026, καθώς η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων λήγει την 15η Μαρτίου 2026.

Ο Δήμος Πλατανιά καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες να ενημερωθούν έγκαιρα και να προβούν εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας του gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κτηματική Υπηρεσία Χανίων»