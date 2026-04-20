Ο Δήμος Πλατανιά για την κοπή κότινου από την αρχαία ελιά Βουβών

1 από 7

Με μια λιτή αλλά ιδιαίτερου συμβολισμού τελετή πραγματοποιήθηκε η κοπή του κότινου από την Αρχαία Ελιά των Βουβών, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον 10ο Μαραθώνιο Κρήτης.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Πλατανιά, η τελετή υλοποιήθηκε για ακόμη μία χρονιά σε συνεργασία με τον Αθλητικό Χορευτικό Σύλλογο «Οι Πελασγοί», τα μέλη του οποίου προχώρησαν στην κοπή του ιερού κλαδιού ελιάς, σύμφωνα με το αρχαίο τελετουργικό.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης, στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και το πολυσχιδές έργο του Μακαριστού Μητροπολίτη Ειρηναίου, καθώς και στον ιδιαίτερο συμβολισμό της κοπής του κότινου από την Αρχαία Ελιά των Βουβών, ενώ επανέφερε το πάγιο αίτημά του για την ανακήρυξή της ως “Ολυμπιακό Δέντρο” ώστε να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής και να εξασφαλιστεί Κότινος από τα κλαδιά της σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας για τη στήριξή του από την πρώτη στιγμή, καθώς και τον Αθλητικό Χορευτικό Σύλλογο «Οι Πελασγοί» για τη σημαντική συνεισφορά τους.

Χαιρετισμό απέστειλε η Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου κ. Σέβη Βολουδάκη, η οποία ανέφερε ότι η Αρχαία Ελιά των Βουβών «στέκει ως ένα ζωντανό και διαχρονικό σύμβολο της ιστορικής συνέχειας του Ελληνισμού, γεφυρώνοντας με φυσικό τρόπο την αρχαία παράδοση με το σήμερα…». Τόνισε, επίσης, τη σημασία της παρουσίας του κότινου στον Μαραθώνιο Κρήτης και συνεχάρη τους διοργανωτές για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Χαιρετισμό απέστειλε και η Βουλευτής Χανίων κ. Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι προσωπικά στηρίζει το σχετικό αίτημα του Δημάρχου Πλατανιά κ. Γιάννη Μαλανδράκη, για να ανακηρυχθεί η Αρχαία Ελιά των Βουβών ως Ολυμπιακό Δέντρο.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν επίσης η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Σοφία Μαλανδράκη – Κρασουδάκη, η οποία τόνισε τη διαχρονική σημασία του συμβόλου της ελιάς και του κότινου ως στοιχείων που συνδέουν τον σύγχρονο αθλητισμό με τις αξίες της αρχαιότητας, όπως η ευγενής άμιλλα, η ειρήνη και η ενότητα, καθώς και ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Συλλόγου Δρομέων Υγείας κ. Μανόλης Χαραλαμπάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη συμβολή των τοπικών φορέων, των συλλόγων και των πολιτών που στηρίζουν ενεργά τη διοργάνωση.

Μετά το τέλος της τελετής, ο κ. Μαλανδράκης παρέδωσε στην Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Μαραθωνίου κ. Ελένη Πολυχρονάκη τον κότινο, προκειμένου να συνοδεύσει τη Φλόγα του Αγώνα κατά τη διάρκεια της λαμπαδηδρομίας, σηματοδοτώντας την έναρξη των αγωνιστικών εκδηλώσεων. Παράλληλα, παρέδωσε και στεφάνια ελιάς για τη στέψη των τριών πρώτων νικητών στις κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών του Μαραθωνίου Δρόμου.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά, Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Πλατανιά, ο Γενικός Διευθυντής της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουβών, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, καθώς και κάτοικοι της περιοχής.