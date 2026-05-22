Ο Δήμος Πλατανιά ενισχύει την Τουριστική Αστυνομία με ειδικά υπηρεσιακά ποδήλατα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο Δήμος Πλατανιά προχώρησε σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Κατάστημα Γερανίου, στην παράδοση δύο  πλήρως εξοπλισμένων ειδικών – υπηρεσιακών ποδηλάτων στην Τουριστική Αστυνομία Χανίων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «τα ποδήλατα θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Υπηρεσίας, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη αστυνόμευση και στην ενίσχυση της προστασίας πολιτών και περιουσιών στις περιοχές του Δήμου Πλατανιά, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Πλατανιά με την Ελληνική Αστυνομία, με στόχο την αναβάθμιση του αισθήματος ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών ενώ η συντήρηση του εξοπλισμού, θα πραγματοποιείται από την ΕΛ.ΑΣ.
Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Μαλανδράκης Ιωάννης τόνισε “…η ασφάλεια των δημοτών και των επισκεπτών αποτελεί βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, επισημαίνοντας πως ο Δήμος συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τις Υπηρεσίες που συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία και την προστασία της τοπικής κοινωνίας…”
Από την πλευρά της, η Διοικήτρια της Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων, Αστυνόμος Β’ κ. Γαβριήλ Άλκηστις, ευχαρίστησε τον Δήμο Πλατανιά για τη συνεργασία και τη στήριξη, υπογραμμίζοντας ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός θα ενισχύσει σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την παρουσία της Υπηρεσίας στις τουριστικές περιοχές του Δήμου.
Ενώ ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης κ. Πέτρος Μαρινάκης, σημείωσε ότι «.. η προμήθεια και παράδοση των δυο ποδηλάτων μας, ήταν στο πρόγραμμα Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής που υλοποίει ο Δήμος Πλατανιά, σε συνέχεια και άλλων δράσεων και πρωτοβουλιών που λαμβάνει συνεχώς…».
Παρόντες κατά την παράδοση ήταν, ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός και ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας κ. Κουτσαυτάκης Αρτέμιος».

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

