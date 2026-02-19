«Ο Δήμος Πλατανιά πληρώνει, η ΔΕΥΑΒΑ εισπράττει» – Παρέμβαση Κοκολάκη για την άρδευση

Για «ένα πολιτικό σύστημα που ακουμπά την τελειότητα… για τους διοικούντες, δεκαετή αδράνεια και διαχειριστική σκοπιμότητα» κάνει λόγο ο δημοτικός σύμβουλος Πλατανιά, Στέφανος Κοκολάκης σε γραπτή δήλωσή του και υποστηρίζει: «Ο Δήμος Πλατανιά πληρώνει, η ΔΕΥΑΒΑ εισπράττει».

Ο κ. Κοκολάκης υποστηρίζει:

«Από το 2016, οπότε και μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα άρδευσης στη ΔΕΥΑΒΑ (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 147/2016, Κεφάλαιο 7), οι παροχές και οι μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των αντλιοστασίων άρδευσης δεν έχουν μεταφερθεί, με αποτέλεσμα ο Δήμος Πλατανιά να συνεχίζει να καταβάλλει δαπάνες που δεν του αναλογούν. Οι σωρευτικές οφειλές που αποτυπώνονται στα βιβλία και στον ισολογισμό του Δήμου υπερβαίνουν πλέον των 3.000.000 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η ΔΕΥΑΒΑ, με ομόφωνες αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου και υπερψήφιση ακόμη και από τη συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση, εισπράττει έσοδα από τους χρήστες της υπηρεσίας άρδευσης, ενώ το λειτουργικό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος των αντλιοστασίων εξακολουθεί να βαρύνει τον Δήμο. Πρόκειται για δύο ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα, με διακριτά διοικητικά συμβούλια, που όμως λειτουργούν στην πράξη ως συγκοινωνούντα δοχεία, μετατρέποντας την αδράνεια σε διαχειριστική σκοπιμότητα.

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, με ρητή και τεκμηριωμένη επισήμανση στην εισήγησή της (Δ’ τρίμηνο 2025 προς τη Δημοτική Επιτροπή Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού), επισημαίνει ότι έχει παρέλθει το εύλογο της μεταβατικής περιόδου και ζητά την άμεση άρση της, την πλήρη τακτοποίηση των οφειλών και τη μεταφορά των παροχών ηλεκτρικού ρεύματος των αντλιοστασίων στη ΔΕΥΑΒΑ, με μέριμνα και εποπτεία της Δημοτικής Αρχής και της διοίκησης της ΔΕΥΑΒΑ, ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα και η ορθή οικονομική απεικόνιση.

Παράλληλα, με δικό μου σαφές και ανεξάρτητο πολιτικό αίτημα, ζητώ πλήρη διαφάνεια και ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών για τις τελευταίες πέντε οικονομικές χρήσεις, με αναλυτικά στοιχεία:

του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος των αντλιοστασίων άρδευσης,

των χρηματικών ποσών που καταβλήθηκαν από τον Δήμο,

των χρηματικών ποσών που αποδόθηκαν ή δεν αποδόθηκαν από τη ΔΕΥΑΒΑ,

καθώς και των ετήσιων λογιστικών και ταμειακών διαφορών που προκύπτουν ανά χρήση.

Η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί ούτε τεχνικό ζήτημα ούτε απλή καθυστέρηση. Συνιστά δεκαετή αδράνεια και διαχειριστική σκοπιμότητα, σε ένα πλαίσιο διοίκησης όπου οι ευθύνες διαχέονται αλλά τα βάρη μετακυλίονται στους δημότες. Η προστασία του δημοσίου συμφέροντος προϋποθέτει άμεση συμμόρφωση, πλήρη διαφάνεια και καθαρές απαντήσεις».