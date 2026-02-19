menu
13.3 C
Chania
Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

«Ο Δήμος Πλατανιά πληρώνει, η ΔΕΥΑΒΑ εισπράττει» – Παρέμβαση Κοκολάκη για την άρδευση

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Για «ένα πολιτικό σύστημα που ακουμπά την τελειότητα… για τους διοικούντες, δεκαετή  αδράνεια και διαχειριστική σκοπιμότητα» κάνει λόγο ο δημοτικός σύμβουλος Πλατανιά, Στέφανος Κοκολάκης σε γραπτή δήλωσή του και υποστηρίζει: «Ο Δήμος Πλατανιά πληρώνει, η ΔΕΥΑΒΑ εισπράττει».

Ο κ. Κοκολάκης υποστηρίζει:

«Από το 2016, οπότε και μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα άρδευσης στη ΔΕΥΑΒΑ (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 147/2016, Κεφάλαιο 7), οι παροχές και οι μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των αντλιοστασίων άρδευσης δεν έχουν μεταφερθεί, με αποτέλεσμα ο Δήμος Πλατανιά να συνεχίζει να καταβάλλει δαπάνες που δεν του αναλογούν. Οι σωρευτικές οφειλές που αποτυπώνονται στα βιβλία και στον ισολογισμό του Δήμου υπερβαίνουν πλέον των 3.000.000 ευρώ.
Την ίδια στιγμή, η ΔΕΥΑΒΑ, με ομόφωνες αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου και υπερψήφιση ακόμη και από τη συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση, εισπράττει έσοδα από τους χρήστες της υπηρεσίας άρδευσης, ενώ το λειτουργικό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος των αντλιοστασίων εξακολουθεί να βαρύνει τον Δήμο. Πρόκειται για δύο ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα, με διακριτά διοικητικά συμβούλια, που όμως λειτουργούν στην πράξη ως συγκοινωνούντα δοχεία, μετατρέποντας την αδράνεια σε διαχειριστική σκοπιμότητα.
Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, με ρητή και τεκμηριωμένη επισήμανση στην εισήγησή της (Δ’ τρίμηνο 2025 προς τη Δημοτική Επιτροπή Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού), επισημαίνει ότι έχει παρέλθει το εύλογο της μεταβατικής περιόδου και ζητά την άμεση άρση της, την πλήρη τακτοποίηση των οφειλών και τη μεταφορά των παροχών ηλεκτρικού ρεύματος των αντλιοστασίων στη ΔΕΥΑΒΑ, με μέριμνα και εποπτεία της Δημοτικής Αρχής και της διοίκησης της ΔΕΥΑΒΑ, ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα και η ορθή οικονομική απεικόνιση.
Παράλληλα, με δικό μου σαφές και ανεξάρτητο πολιτικό αίτημα, ζητώ πλήρη διαφάνεια και ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών για τις τελευταίες πέντε οικονομικές χρήσεις, με αναλυτικά στοιχεία:
του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος των αντλιοστασίων άρδευσης,
των χρηματικών ποσών που καταβλήθηκαν από τον Δήμο,
των χρηματικών ποσών που αποδόθηκαν ή δεν αποδόθηκαν από τη ΔΕΥΑΒΑ,
καθώς και των ετήσιων λογιστικών και ταμειακών διαφορών που προκύπτουν ανά χρήση.
Η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί ούτε τεχνικό ζήτημα ούτε απλή καθυστέρηση. Συνιστά δεκαετή αδράνεια και διαχειριστική σκοπιμότητα, σε ένα πλαίσιο διοίκησης όπου οι ευθύνες διαχέονται αλλά τα βάρη μετακυλίονται στους δημότες. Η προστασία του δημοσίου συμφέροντος προϋποθέτει άμεση συμμόρφωση, πλήρη διαφάνεια και καθαρές απαντήσεις».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum