Ο Δήμος Κισσάμου για τους λογαριασμούς ύδρευσης

Για την έκδοση των λογαριασμών ύδρευσης, για την περίοδο του Β΄ Εξαμήνου 2024, ενημερώνει μέσω σχετικής ανακοίνωσης ο δήμος Κισσάμου τους δημότες του, επισημαίνοντας πως εμπρόθεσμες είναι οι πληρωμές που θα διενεργηθούν έως 31-10-2025.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση αναλυτικά:

«Οι λογαριασμοί ύδρευσης μπορούν να πληρωθούν καθημερινά στο ταμείο του Δήμου, με κάρτα (πιστωτική ή χρεωστική) ή μετρητά για συναλλαγές έως 100 € σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ΦΕΚ 5855/31-12-2020-Α.1289/2020), κατά τις ώρες λειτουργίας του (8.00 π.μ. έως 1.30 μ.μ.), διατραπεζικά, μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής [με κωδικό ΔΙΑΣ (RF)] σε συνεργαζόμενες τράπεζες και στα ΕΛ.ΤΑ.

Ακόμη, παρακαλούνται οι δημότες που έχουν δηλώσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail) για τη λήψη λογαριασμών να ελέγξουν τα εισερχόμενα μηνύματά τους αλλά και το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας τους (spam/junk), καθώς μπορεί να έχουν λάβει το λογαριασμό τους και να μην το έχουν δει. Επισημαίνεται δε ότι όσοι δημότες λαμβάνουν λογαριασμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) δε θα λάβουν έντυπο ειδοποιητήριο μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς ύδρευσης ή τη διαδικασία πληρωμής, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2822340231, 2822340233, 2822340206 και 2822340234».