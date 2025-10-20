menu
22 C
Chania
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ο Δήμος Κισσάμου για τους λογαριασμούς ύδρευσης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Για την έκδοση των λογαριασμών ύδρευσης, για την περίοδο του Β΄ Εξαμήνου 2024, ενημερώνει μέσω σχετικής ανακοίνωσης ο δήμος Κισσάμου τους δημότες του, επισημαίνοντας πως εμπρόθεσμες είναι οι πληρωμές που θα διενεργηθούν έως 31-10-2025.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση αναλυτικά:

«Οι λογαριασμοί ύδρευσης μπορούν να πληρωθούν καθημερινά στο ταμείο του Δήμου, με κάρτα (πιστωτική ή χρεωστική) ή μετρητά για συναλλαγές έως 100 € σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ΦΕΚ 5855/31-12-2020-Α.1289/2020), κατά τις ώρες λειτουργίας του (8.00 π.μ. έως 1.30 μ.μ.), διατραπεζικά, μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής [με κωδικό ΔΙΑΣ (RF)] σε συνεργαζόμενες τράπεζες και στα ΕΛ.ΤΑ.
Ακόμη, παρακαλούνται οι δημότες που έχουν δηλώσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail) για τη λήψη λογαριασμών να ελέγξουν τα εισερχόμενα μηνύματά τους αλλά και το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας τους (spam/junk), καθώς μπορεί να έχουν λάβει το λογαριασμό τους και να μην το έχουν δει. Επισημαίνεται δε ότι όσοι δημότες λαμβάνουν λογαριασμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) δε θα λάβουν έντυπο ειδοποιητήριο μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς ύδρευσης ή τη διαδικασία πληρωμής, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2822340231, 2822340233, 2822340206 και 2822340234».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum