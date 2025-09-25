menu
Ο Δήμος Χανίων για το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2025

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Πάνω από 210.000 θεατές και επισκέπτες προσέλκυσε το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2025 που διήρκησε από τις 15 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Χανίων.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση «οι περισσότερες από 300 εκδηλώσεις, δράσεις και εκθέσεις φιλοξενήθηκαν στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου, το Cine «Κήπος», τον προμαχώνα San Salvatore, το αμφιθέατρο Λενταριανών, τα θέατρα Μίκης Θεοδωράκης και Δ. Βλησίδης, τον Ρωσικό Στρατώνα, τους εκθεσιακούς χώρους (Δημοτική Πινακοθήκη, Μεγάλο Αρσενάλι, φουαγιέ Μ.Θεοδωράκης, πύλη Sabbionara, οικία Γ. & Μ. Θεοδωράκη, Γιαλί Τζαμί, Άγιος Ρόκκος), αλλά και σε άλλα σημεία του Δήμου Χανίων.

Αναλυτικότερα, στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου οι 47 εκδηλώσεις συγκέντρωσαν 43.350 θεατές, με πολλές από αυτές να είναι sold out, ενώ στον προμαχώνα San Salvatore οι 18 συναυλίες έφεραν κοντά μας 13.100 νέες και νέους. Στο cine «Κήπος» οι 107 προβολές κινηματογράφου είχαν 15.500 θεατές κάθε ηλικίας. Στο αμφιθέατρο Λενταριανών πραγματοποιήθηκαν 22 εκδηλώσεις με 6.130 θεατές και στον Ρωσικό Στρατώνα έλαβαν χώρα 34 δράσεις σχετικές με την παράδοση με 5.450 συμμετέχοντες.

Παρά το ζεστό καλοκαίρι, ακόμα και οι κλειστοί χώροι είχαν έντονη παρουσία στο πολιτιστικό πρόγραμμα:

Στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» πραγματοποιήθηκαν 45 εκδηλώσεις με 12.170 θεατές, ενώ οι 28 εκδηλώσεις (λόγου, μουσικής, θεάτρου και χορού) στο Μεγάλο Αρσενάλι και το θέατρο Βλησίδη συγκέντρωσαν 3220 θεατές. Παράλληλα, οι εκθεσιακοί χώροι φιλοξένησαν εκθέσεις συνολικής διάρκειας 452 ημερών, τις οποίες επισκέφθηκαν πάνω από 115.000 κάτοικοι και επισκέπτες.

Στα παραπάνω προστίθεται και το κοινό των δράσεων εκτός των κεντρικών χώρων, στον Γαλατά, τον Κουλέ της Απτέρας, σε δημόσιους χώρους καθώς και τα μεγάλα θερινά φεστιβάλ της πόλης: το 3ο Φεστιβάλ Βιβλίου, το Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης, το 9ο Southbreak Jam, το 15ο Dance Days, το Chania Rock Festival, το 13ο Chamber Music Festival, το Rock Under the Clock και το 9ο Chaniartoon.

Παράλληλα, οι δημοτικές βιβλιοθήκες και τα κέντρα παιδικής δημιουργίας υλοποίησαν 110 δράσεις φιλαναγνωσίας και καλλιτεχνικής δημιουργίας, όπου έλαβαν μέρος 1970 παιδιά και δανείστηκαν 3162 βιβλία.

Η ιστοσελίδα chania-culture.gr απέδειξε για άλλη μία φορά ότι αποτελεί την πλέον αξιόπιστη πλατφόρμα πολιτιστικής ενημέρωσης. Οι προβολές για το θερινό 4μηνο ξεπέρασαν τις 485.900, με περισσότερους από 99.000 χρήστες να ενημερώνονται με εγκυρότητα για το πρόγραμμα. Μεγάλη ήταν και η αλληλεπίδραση με το σύνολο του

 

ψηφιακού οικοσυστήματος, καθώς το instagram και το facebook του chania-culture είχαν περισσότερες από 200.000 προβολές, ενώ το εβδομαδιαίο newsletter που λαμβάνουν δωρεάν περισσότεροι από 7000 συνδρομητές μεταφέρει τα πολιτιστικά δρώμενα στην οθόνη του κινητού ή του υπολογιστή σας.

Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Γιάννης Γιαννακάκης: «Πέρα από τα νούμερα και τα στατιστικά, για τα οποία είμαστε απολύτως ευτυχείς, αυτό που μας γεμίζει πραγματικά είναι η εμπιστοσύνη σας. Η ομάδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Χανίων, αυτή η μικρή ομάδα ανθρώπων, με γνώση, όραμα και πάθος, δουλεύει ασταμάτητα όλο το καλοκαίρι, ξεπερνώντας την κούραση, για να φτάνουν σε όλους εσάς εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας. Οι 212 εθελοντές με την εμπειρία, το χαμόγελο, τον ενθουσιασμό και την προσφορά τους, δικαιούνται αναμφίβολα μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας. Μα πάνω απ’ όλα, η επιτυχία ανήκει σε όλους εσάς, μικρούς και μεγάλους, κατοίκους και επισκέπτες, που μας εμπιστεύεστε, στηρίζετε τις εκδηλώσεις με την παρουσία σας, μας ενισχύετε και μας καθοδηγείτε με τα σχόλιά σας και μας ωθείτε να συνεχίζουμε να κρατάμε ψηλά το επίπεδο του πολιτισμού στα Χανιά. Και συνεχίζουμε»»

