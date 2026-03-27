Ο Δήμος Χανίων για την ενθρόνιση του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτου – Το πρόγραμμα

Το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 στις 12:15 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή του νέου Ποιμενάρχη της πόλης, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η πάνδημη υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία της Αγοράς, παρουσία εκκλησιαστικών και πολιτικών αρχών, καθώς και πλήθους πολιτών.

Εκ μέρους των πολιτών των Χανίων, τον νέο Μητροπολίτη θα προσφωνήσει και θα καλωσορίσει επίσημα ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης ενώ την ιστορική αυτή στιγμή για τα Χανιά θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, σύσσωμη η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, καθώς και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αυστρίας κ. Αρσένιος, ως επίσημος εκπρόσωπος της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.

Μετά την επίσημη υποδοχή στην Πλατεία της Αγοράς θα ακολουθήσει λιτανευτική πομπή προς τον Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου, όπου θα τελεστεί η Ακολουθία της Ενθρόνισης του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:00 Ηράκλειο

Αναχώρηση από την πλατεία Αγίου Μηνά του νέου Μητροπολίτη, μαζί με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, με τη συνοδεία Αρχιερέων της Εκκλησίας Κρήτης.

11:00 Αποκόρωνας (Ίδρυμα Αγίας Σοφίας)

Υποδοχή του νέου Μητροπολίτη από τον Δήμαρχο Αποκορώνου κ. Χαράλαμπο Κουκιανάκη.

12:15 Χανιά – Πλατεία Αγοράς

Υποδοχή του νέου Μητροπολίτη από τον Δήμαρχο Χανίων κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη, τον Ιερό Κλήρο, τις τοπικές Αρχές και το πλήρωμα της Εκκλησίας.

Λιτανευτική πομπή προς τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου.

12:45 Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου

Τελετή Ενθρόνισης.

Υποβολή σεβασμάτων.