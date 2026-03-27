Ο Δήμος Χανίων για την ενθρόνιση του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτου – Το πρόγραμμα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 στις 12:15 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή του νέου Ποιμενάρχη της πόλης, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η πάνδημη υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία της Αγοράς, παρουσία εκκλησιαστικών και πολιτικών αρχών, καθώς και πλήθους πολιτών.
Εκ μέρους των πολιτών των Χανίων, τον νέο Μητροπολίτη θα προσφωνήσει και θα καλωσορίσει επίσημα ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης ενώ την ιστορική αυτή στιγμή για τα Χανιά θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, σύσσωμη η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, καθώς και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αυστρίας κ. Αρσένιος, ως επίσημος εκπρόσωπος της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.
Μετά την επίσημη υποδοχή στην Πλατεία της Αγοράς θα ακολουθήσει λιτανευτική πομπή προς τον Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου, όπου θα τελεστεί η Ακολουθία της Ενθρόνισης του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.»

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:00 Ηράκλειο
Αναχώρηση από την πλατεία Αγίου Μηνά του νέου Μητροπολίτη, μαζί με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, με τη συνοδεία Αρχιερέων της Εκκλησίας Κρήτης.

11:00 Αποκόρωνας (Ίδρυμα Αγίας Σοφίας)
Υποδοχή του νέου Μητροπολίτη από τον Δήμαρχο Αποκορώνου κ. Χαράλαμπο Κουκιανάκη.

12:15 Χανιά – Πλατεία Αγοράς
Υποδοχή του νέου Μητροπολίτη από τον Δήμαρχο Χανίων κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη, τον Ιερό Κλήρο, τις τοπικές Αρχές και το πλήρωμα της Εκκλησίας.

Λιτανευτική πομπή προς τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου.

12:45 Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου
Τελετή Ενθρόνισης.
Υποβολή σεβασμάτων.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

