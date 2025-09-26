Ο Δήμος Χανίων για την άσκηση “Παρμενίων”

Από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων ανακοινώθηκε ότι την Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Άμαχου Πληθυσμού.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στο πλαίσιο της άσκησης θα ενεργοποιηθούν σε όλη την επικράτεια, οι σειρήνες συναγερμού Πολιτικής Άμυνας καθώς και οι καμπάνες των εκκλησιών, οι οποίες θα ηχήσουν με σειρά βραχέων κωδωνισμών, σε ταχύ ρυθμό, διάρκειας τριών λεπτών.

Η ενεργοποίηση έχει αποκλειστικά δοκιμαστικό χαρακτήρα και δεν συνδέεται με πραγματικό συμβάν, συνεπώς δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες»