Ο Δήμος Χανίων για την απομάκρυνση κλαδιών που βρίσκονται εντός ιδιόκτητων ακινήτων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Υπηρεσία Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων, σχετικά με την κοπή και την απομάκρυνση κλαδιών δέντρων που βρίσκονται εντός ιδιόκτητων ακινήτων και εμποδίζουν την ελεύθερη κίνηση οχημάτων και πεζών, επισημαίνεται:

«Ιδιοκτήτες, νομείς ή κατόχους ακινήτων θα πρέπει να προβούν άμεσα στην κοπή των κλαδιών, θάμνων, δένδρων, που λόγω μεγέθους, κατάστασης, κ.λ.π. εξέχουν από τις παρόδιες ιδιοκτησίες τους (ιδιωτικά οικόπεδα και κτήματα) κατά μήκος του υφιστάμενου δημοτικού οδικού δικτύου, τα οποία εμποδίζουν την ελεύθερη κίνηση οχημάτων επί των οδών, την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών, όπου υφίστανται πεζοδρόμια, καθώς και τη διέλευση οχημάτων (πυροσβεστικών, κ.λ.π.)

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και μετά την πάροδο εύλογης προθεσμίας από τη δημοσίευση του παρόντος ο Δήμος Χανίων και χωρίς άλλη ειδοποίηση και αποζημίωση για τυχόν βλάβες θα προχωρήσει στις απαιτούμενες εργασίες κοπής κλαδιών, που εμποδίζουν την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 Π.Κ. και δύναται να καταλογίσει τη δαπάνη κοπής και απομάκρυνσης των κλαδιών σε βάρος των ιδιοκτητών.

Επισημαίνεται ότι η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας οχημάτων από δέντρα εντός ιδιόκτητων οικοπέδων, των οποίων τα κλαδιά εισέρχονται στο εύρος δρόμων και διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών αποτελεί ποινικό αδίκημα και τιμωρείται κατά το άρθρο 290 του Ποινικού Κώδικα “Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών”, ακόμα και όταν τελείται από αμέλεια».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

