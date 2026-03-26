Ο Δήμος Αποκορώνου για την υποδοχή του Μητροπολίτη κ. Τίτου

Ανακοίνωση για την υποδοχή του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτου στον Αποκόρωνα, εξέδωσε ο Δήμος Αποκορώνου, ο οποίος καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στην υποδοχή του νέου Μητροπολίτη.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 και ώρα 10:30 π.μ., στον αύλειο χώρο του Ιδρύματος Αγίας Σοφίας στους Αγίους Πάντες, υποδεχόμαστε τον νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, κ. Τίτο Ταμπακάκη.

Η παρουσία όλων μας αποτελεί τιμή για τον τόπο μας και συνέχεια της ιστορικής μας διαδρομής, που είναι άρρηκτα δεμένη με την πίστη, την ενότητα και τους αγώνες των ανθρώπων του Αποκόρωνα.

Σας καλώ να δώσουμε όλοι το παρών, με σεβασμό και αξιοπρέπεια, όπως αρμόζει στην ιστορία και την ταυτότητά μας.

Με τιμή,

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου

Χαράλαμπος»