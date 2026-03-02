menu
15.4 C
Chania
Δευτέρα, 2 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ο δήμαρχος Σφακίων σε βράβευση αθλητών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Δήμαρχος Σφακίων, Ιωάννης Ζερβός, παρευρέθηκε και συμμετείχε στην Τελετή Βράβευσης των αθλητών, προπονητών και υποστηρικτών του Αθλητικού και Ναυταθλητικού Ομίλου Χανίων «Ο Κύδων» για τις επιτυχίες τους το 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή 1 Μαρτίου και ώρα 11:30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

«Βρεθήκαμε όλοι μαζί, αγκαλιάζοντας με την παρουσία μας, αθλητές, παράγοντες, όλοι οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και όλοι οι φίλοι του αθλητισμού, αναγνωρίζοντας και βραβεύοντας» όπως επισήμανε ο κ. Ζερβός, τις συνεχείς προσπάθειες των αθλητών, που με τις αγωνιστικές τους παρουσίες σε αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναδεικνύουν το αθλητικό πρόσωπο των Χανίων στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα πως: «Ο αθλητισμός στην περιφέρεια είναι από τους πλέον βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη, με πρωταγωνιστές τιςς νέες και τους νέους. Υποχρέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης να στηρίζουμε αθλητές και αθλητικές διοργανώσεις, προσανατολίζοντας τα αναπτυξιακά μας προγράμματα μεταξύ άλλων και σε αθλητικές υποδομές και δράσεις, συσχετίζοντας πάντα τον αθλητισμό μας με τον πολιτισμό του τόπου μας».
Ο Δήμαρχος Σφακίων μεταξύ άλλων τόνισε: «Ο ιστορικός Κύδων συνεχίζει ακάθεκτος την πολύχρονη πορεία του, με επιτυχίες των οποίων η κάθε βράβευση αθλητή, αθλήτριας και προπονητή έχει τη δική της ιστορία. Εμπεριέχει όμως παράλληλα τις βασικές αρχές κάθε αθλητή, οι οποίες αντανακλούν και στις τοπικές κοινωνίες, όπως η συνεχής προσπάθεια, η συνέπεια στη στοχο-προσήλωση. Οι αγώνες των αθλητών μας όλων, είναι μια ανεκτίμητη προσφορά στο πνεύμα του αθλητισμού αλλά και στη δύναμη της κοινωνίας».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum