Ο δήμαρχος Σφακίων σε βράβευση αθλητών

Ο Δήμαρχος Σφακίων, Ιωάννης Ζερβός, παρευρέθηκε και συμμετείχε στην Τελετή Βράβευσης των αθλητών, προπονητών και υποστηρικτών του Αθλητικού και Ναυταθλητικού Ομίλου Χανίων «Ο Κύδων» για τις επιτυχίες τους το 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή 1 Μαρτίου και ώρα 11:30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

«Βρεθήκαμε όλοι μαζί, αγκαλιάζοντας με την παρουσία μας, αθλητές, παράγοντες, όλοι οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και όλοι οι φίλοι του αθλητισμού, αναγνωρίζοντας και βραβεύοντας» όπως επισήμανε ο κ. Ζερβός, τις συνεχείς προσπάθειες των αθλητών, που με τις αγωνιστικές τους παρουσίες σε αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναδεικνύουν το αθλητικό πρόσωπο των Χανίων στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα πως: «Ο αθλητισμός στην περιφέρεια είναι από τους πλέον βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη, με πρωταγωνιστές τιςς νέες και τους νέους. Υποχρέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης να στηρίζουμε αθλητές και αθλητικές διοργανώσεις, προσανατολίζοντας τα αναπτυξιακά μας προγράμματα μεταξύ άλλων και σε αθλητικές υποδομές και δράσεις, συσχετίζοντας πάντα τον αθλητισμό μας με τον πολιτισμό του τόπου μας».

Ο Δήμαρχος Σφακίων μεταξύ άλλων τόνισε: «Ο ιστορικός Κύδων συνεχίζει ακάθεκτος την πολύχρονη πορεία του, με επιτυχίες των οποίων η κάθε βράβευση αθλητή, αθλήτριας και προπονητή έχει τη δική της ιστορία. Εμπεριέχει όμως παράλληλα τις βασικές αρχές κάθε αθλητή, οι οποίες αντανακλούν και στις τοπικές κοινωνίες, όπως η συνεχής προσπάθεια, η συνέπεια στη στοχο-προσήλωση. Οι αγώνες των αθλητών μας όλων, είναι μια ανεκτίμητη προσφορά στο πνεύμα του αθλητισμού αλλά και στη δύναμη της κοινωνίας».