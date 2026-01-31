Ο Δήμαρχος Σφακίων για το έργο του ΒΟΑΚ

Στην τελετή υπογραφής των πρακτικών ενεργοποίησης για την επίσημη έναρξη του τεράστιου έργου υποδομής της Κρήτης, «ΒΟΑΚ τμήμα Χανιά – Ηράκλειο» παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Σφακίων, Ιωάννης Ζερβός.

«Άνοιξε ο δρόμος για την πραγματοποίηση του πιο σημαντικού έργου για το νησί μας, με επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, ύστερα από χρόνων υπομονής, καθυστερήσεων και διεκδικήσεων. Δρόμος και νέα δεδομένα που οδηγούν την Κρήτη στο μέλλον της ασφάλειας για την οδική κυκλοφορία, της σύγχρονης εικόνας με ουσιαστικό αντίκτυπο και θετικό πρόσημο στο τουριστικό προϊόν μας, στην αναβάθμιση της καθημερινότητας των μετακινουμένων, στην πολυπόθητη ανεμπόδιστη πρόσβαση στην ενδοχώρα της Κρήτης», δήλωσε ο Δήμαρχος Σφακίων.

Όπως επισήμανε, είναι από τις πιο ενθαρρυντικές υπογραφές για το αύριο του τόπου αλλά και της χώρας εξηγώντας πως: «Αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν όλοι μαζί ενωμένοι λειτουργούμε για το μέλλον των περιοχών μας, του τόπου, της πατρίδας μας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν όλοι έχουμε λόγο, όταν καταθέτουμε προτάσεις. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν διεκδικούμε, δεν αναπαυόμαστε, όταν πιέζουμε από κοινού, όχι μόνο για εξεύρεση λύσεων αλλά για πράξεις, έργα, αποτελέσματα, με γνώμονα πάντα τις κοινωνίες μας, τους πολίτες, τις ερχόμενες γενιές».

Με την ευκαιρία της υπογραφής στην Αντιπεριφέρεια Χανίων από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, στελεχών της κυβέρνησης, δημάρχων του νησιού και πλήθους εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός, επικοινώνησε με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τις θετικές παραμέτρους του κομβικής σημασίας έργου, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως: «Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο της Κρήτης και βραχυπρόθεσμα θα διαπιστώσουμε την αντανάκλαση του σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα Σφακιά κάθε χρόνο είμαστε μάρτυρες αρνητικών εντυπώσεων και σχολίων από τουρίστες και επισκέπτες οι οποίοι μας καταγγέλλουν τις δύσκολες, επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν εδώ και δεκαετίες στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ. Από σήμερα ξημερώνει μία νέα εποχή για όλους τους κατοίκους της Κρήτης, μα και για όσους αγαπούν τον τόπο μας, για όλους που φτάνουν σε αυτόν από μακριά».

Ο Δήμαρχος Σφακίων, υπενθύμισε επίσης τόσο στον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, όσο και στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Δήμα, το θέμα αναβάθμισης των κάθετων αξόνων, επί της ουσίας το Πρωτεύον Επαρχιακό Δίκτυο που συνδέει τα Σφακιά με τον ΒΟΑΚ. Συγκεκριμένα τόνισε την ανάγκη αναβάθμισης για το τμήμα Αλίκαμπος Κράπη, «το οποίο δεν πρέπει να μείνει έξω από τους σχεδιασμούς».

Αναφερόμενος ο Δήμαρχος Σφακίων στον Νότιο Οδικό Άξονα (ΝΟΑΚ) είπε ότι για πολλές δεκαετίες είναι: «Το μεγάλο ζητούμενο που θα εξασφαλίσει την ισόρροπη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, νότιας γραμμής αλλά και ολόκληρης της Κρήτης. Από την δεκαετία του ΄70 μέχρι σήμερα ο ΝΟΑΚ συζητιέται. Είναι πλέον αυταπόδεικτο πως στο κάδρο για όλα όσα οφείλουμε να σχεδιάσουμε, να μας απασχολήσουν και να γίνουν πράξη βρίσκεται και ο ΝΟΑΚ. Δεν πρέπει να επικεντρωθούμε στις θετικές εξελίξεις για τον ΒΟΑΚ και να κρατήσουμε στη σιωπή το σημαντικής σημασίας ζήτημα για τη δημιουργία του Νότιου Οδικού Άξονα (ΝΟΑΚ)».