Ο δήμαρχος Πλατανιά συγχαίρει τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, με σχετικές επιστολές του, συγχαίρει τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ, μετά τις πρόσφατες κρίσεις από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος.

Συγκεκριμένα, εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον κ. Νίκο Σπυριδάκη για την προαγωγή του στον βαθμό του Αντιστράτηγου της Ελληνικής Αστυνομίας και την ανάληψη των καθηκόντων του ως Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη και επιτυχημένη προσφορά του στο Σώμα, καθώς και τη σημαντική συμβολή του στη δημόσια ασφάλεια στην Κρήτη, ενώ παράλληλα τον ευχαριστεί για την άριστη κι αποτελεσματική συνεργασία.

Παράλληλα, απηύθυνε συγχαρητήρια στον Υποστράτηγο Γιώργο Δούκη, ο οποίος τοποθετείται στη θέση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης, με την ευχή να έχει μια επιτυχημένη και δημιουργική θητεία στα νέα του καθήκοντα.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά συγχαίρει επίσης, με επιστολή του, τον κ. Κανέλλο Νικολάου για την παραμονή του στη θέση του επικεφαλής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, ως συνέπεια του επαγγελματισμού, της υπευθυνότητας και της ουσιαστικής προσφοράς που έχει επιδείξει στη δημόσια ασφάλεια κατά τη διάρκεια της θητείας του, καθώς και τον κ. Παρασκευά Χηνόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα επικεφαλής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, ως έμπειρος και ικανός αξιωματικός με μακρά πορεία σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής.