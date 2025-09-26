menu
Ο Δήμαρχος Κισσάμου για τον τραγικό θάνατο του 4χρονου Αντώνη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Συλλυπητήριο μήνυμα στην οικογένεια και τους φίλους του τετράχρονου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από τη ζωή χθες Πέμπτη, μετά από τραγικό δυστύχημα, εκφράζει με ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Κισσάμου, Γιώργος Μυλωνάκης.

Αναλυτικά στο μήνυμά του ο κ. Μυλωνάκης αναφέρει «ο τραγικός θάνατος του μικρού Αντώνη, ενός αγγέλου μόλις 4 ετών, μας συγκλόνισε βαθιά και προκάλεσε ανείπωτη θλίψη και πόνο σε ολόκληρη την τοπική μας κοινωνία.
Σε μια τόσο σκληρή στιγμή, στεκόμαστε με σεβασμό και συμπόνια δίπλα στην οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του παιδιού. Σε τέτοιες στιγμές, τα λόγια είναι φτωχά να απαλύνουν τον πόνο κι η σιωπή μοιάζει πιο ειλικρινής από κάθε λέξη.
Ως Δήμαρχος, εκφράζω τα πιο ειλικρινή και βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του μικρού αγγέλου. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους αυτές τις δύσκολες ώρες.
Ας ευχηθούμε δύναμη και κουράγιο για να σταθούν όρθιοι μπροστά σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία»

 

