Τοπικά

Ο Δήμαρχος Χανίων για τον νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, σε συγχαρητήρια επιστολή του προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, κ. Τίτο Ταμπακάκη, με αφορμή την εκλογή και την ανάληψη των νέων ποιμαντικών του καθηκόντων του, αναφέρει:
«Με βαθύ σεβασμό και ξεχωριστή χαρά εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο Ταμπακάκη, με αφορμή την εκλογή του στον ιστορικό και βαρύνουσας σημασίας μητροπολιτικό θρόνο της περιοχής μας.
Η εκλογή του αποτελεί δικαίωση μιας μακράς και ουσιαστικής εκκλησιαστικής διαδρομής, που χαρακτηρίζεται από θεολογική συγκρότηση, ποιμαντική ευθύνη και σταθερή προσφορά προς τον άνθρωπο και την κοινωνία. Το ήθος, η εμπειρία και το πνευματικό του αποτύπωμα αποτελούν τα εχέγγυα για μια δημιουργική και γόνιμη ποιμαντορία.
Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου αποτελεί διαχρονικά θεμελιώδη πυλώνα της ιστορίας, της πνευματικής ζωής και της κοινωνικής συνοχής του τόπου μας. Με καθοριστική συμβολή στους αγώνες, στη διατήρηση της ταυτότητας και στη στήριξη της κοινωνίας, διαδραματίζει έως σήμερα έναν ουσιαστικό και αναντικατάστατο ρόλο.
Στο πρόσωπο του νέου Μητροπολίτη τιμάται και συνεχίζεται η σημαντική παρακαταθήκη των άξιων προκατόχων του, οι οποίοι υπηρέτησαν με αφοσίωση, ταπείνωση και αυταπάρνηση την τοπική Εκκλησία και τον λαό της Κρήτης. Παράλληλα, η εκλογή του σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας περιόδου για τη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, με ισχυρά θεμέλια, πνευματικό προσανατολισμό και προοπτική ουσιαστικής προσφοράς, τόσο προς την Εκκλησία της Κρήτης όσο και προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τη Μητέρα Εκκλησία όλων.
Ως Δήμαρχος Χανίων, προσβλέπω σε μια ουσιαστική και γόνιμη συνεργασία με τον Σεβασμιώτατο, με κοινό στόχο την προώθηση πρωτοβουλιών που υπηρετούν την κοινωνία, ενισχύουν τη συνοχή, στηρίζουν τους συμπολίτες μας και συμβάλλουν στη συνολική πρόοδο του τόπου.
Εύχομαι από καρδιάς στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο Ταμπακάκη υγεία, μακροημέρευση, δύναμη και φώτιση στο υψηλό και απαιτητικό, πνευματικό και ποιμαντικό έργο που αναλαμβάνει. Άξιος!».

