Ο διάλογος φενάκη της εξουσίας – Με αφορµή τις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις

Πολλές φορές η εκάστοτε εξουσία (θεσµική και µη θεσµική) επικαλείται τον διάλογο, για να διαµορφώσει ή να επιβάλει εν τέλει τον δικό της µονόλογο. Θεωρητικά ο διάλογος συνιστά θεµέλιο λίθο της επικοινωνίας, του πολιτισµού και της ∆ηµοκρατίας

Αλλά, για να είναι αληθινός και εποικοδοµητικός, προϋποθέτει την ισότητα, την ισονοµία και τη δικαιοσύνη: θεµελιώδεις αρχές και αξίες που εκλείπουν παντελώς από τις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες. Γι’ αυτό και θεωρώ ότι είναι φενάκη η κάθε µορφής εξουσία να επικαλείται τον διάλογο για την δήθεν επίλυση των συγκρούσεων που την πιέζουν.

Για παράδειγµα πιστεύω ακράδαντα ότι είναι φενάκη να ισχυριζόµαστε ότι µπορούν οι εκπρόσωποι των καπιταλιστών να έχουν αληθινό διάλογο µε τους εκπροσώπους των εργατών, εφόσον τους χωρίζει αγεφύρωτη άβυσσος, είτε το δούµε από την µαρξιστική διάκριση των τάξεων, µε κριτήριο κυρίως την οικονοµική δύναµη και την ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής, είτε το δούµε από την βεµπεριανή διάκριση των τάξεων µε κριτήριο κυρίως την πολιτική δύναµη.

Αυτό που συνήθως συµβαίνει όταν η εκάστοτε εξουσία επικαλείται και ζητά τον διάλογο είναι ότι βάζει το «τυράκι στην φάκα» προκειµένου να καταστήσει τους αντιπάλους της συνυπεύθυνους και συνένοχους στα βαριά δεσµά που ήδη η αµείλικτη πάλη των τάξεων έχει επιβάλει ή πρόκειται να επιβάλλει προσεχώς.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα διαλόγου φενάκης στην χώρα µας(που αποτέλεσε και το ερέθισµα για το παρόν δοκίµιο) θεωρώ ότι αποτελεί ο πρόσφατος διάλογος της Κυβέρνησης µε τους εκπροσώπους των αγροτών µας.

Η κυβέρνηση αυτή την φορά δεν κατάφερε µε τον «κοινωνικό αυτοµατισµό» και τη σύσσωµη συνδροµή των Μ.Μ.Ε. να αναχαιτίσει τις δυναµικές κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη την Ελλάδα,κατάφερε όµως µέσω του κατ΄ επίφασιν διαλόγου να τους διασπάσει και να ελέγξει τις αντιδράσεις τους και εν τέλει να επιβάλει και πάλι τον µονόλογο της.

Εφαρµόζοντας για µια φορά ακόµη τη «νόµιµη» άσκηση βίας στο πλαίσιο της επικράτειας(Ελλάδας)Επιβεβαιώνοντας έτσι τον κοινωνιολογικό ορισµό του κράτους.

Στα πλαίσιο των λαϊκών αγώνων και διεκδικήσεων θα υπάρξουν, ασφαλώς, στιγµές όπου ο διάλογος θα έρχεται στο προσκήνιο και δεν πρέπει να απορρίπτεται εκ των προτέρων. Θα πρέπει, όµως, να αξιολογούνται µε πολλή προσοχή όλα τα δεδοµένα, δυναµικά και κινηµατικά (εννοείται, ταξικά και πολιτικά), ώστε να µη διαλυθεί ο αγώνας χωρίς επιτυχία εξαιτίας ενός απατηλού διαλόγου που δήθεν προσέφερε, απλόχερα, ενώ στην πραγµατικότητα επέβαλε, για τα συµφέροντα της η κάθε λογής εξουσία.

*Ο Κωστής Πετράκης είναι κοινωνιολόγος και κατά κύριο επάγγελµα αγρότης- µελισσοκόµος στο Κακοδίκι Καντάνου – Σελίνου