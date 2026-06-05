O Διαγωνισμός Food Film Menu 2026 αναζητά τις κινηματογραφικές ιστορίες γεύσης της Κρήτης

Μια μοναδική ευκαιρία να ταξιδέψει ο κρητικός διατροφικός πολιτισμός στις οθόνες όλου του κόσμου προσφέρεται σε κινηματογραφιστές, δημιουργούς και επαγγελματίες των οπτικοακουστικών μέσων, μέσα από τη συμμετοχή τους στον διεθνή διαγωνισμό «Food Film Menu 2026».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026», η Περιφέρεια Κρήτης και η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προσκαλούν δημιουργούς ταινιών μικρού μήκους να εκπροσωπήσουν την Κρήτη σε έναν διεθνή θεσμό που αναδεικνύει τη σύνδεση του φαγητού με τον πολιτισμό, την παράδοση και την τοπική ταυτότητα.

Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών λήγει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026.

Με κεντρικό θέμα «Ιστορίες Φαγητού – Food Stories», οι συμμετέχοντες καλούνται να αναδείξουν τη μοναδική γαστρονομική ταυτότητα της Κρήτης μέσα από δημιουργικές και πρωτότυπες αφηγήσεις. Τοπικά προϊόντα, παραδοσιακές συνταγές, παραγωγοί, σεφ, καινοτόμες πρακτικές, διατροφικές παραδόσεις, τοπία και χώροι που συνδέονται με το φαγητό μπορούν να αποτελέσουν τους πρωταγωνιστές μιας ταινίας που θα αφηγηθεί τη δική της ξεχωριστή ιστορία.

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να αναδείξει τον πλούτο της κρητικής διατροφικής κληρονομιάς και να ενισχύσει τη διεθνή προβολή της Κρήτης ως τόπου όπου η γαστρονομία αποτελεί ζωντανό στοιχείο πολιτισμού, βιωσιμότητας και κοινωνικής συνοχής.

Απελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας και γίνετε πρεσβευτές της πολιτιστικής και διατροφικής ποικιλομορφίας της Κρήτης!

Δείτε τις επιλέξιμες θεματικές κατηγορίες μικρών ταινιών, τους όρους συμμετοχής και τη φόρμα συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ibo.crete.gov.gr/call-food-film-menu-2026/?cn-reloaded=1

Το Food Film Menu διοργανώνεται από το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού (IGCAT). Κάθε χρόνο, μια διεθνής επιτροπή ειδικών επιλέγει τις καλύτερες παραγωγές, οι οποίες εντάσσονται στη μόνιμη συλλογή του Food Film Menu, προβάλλονται σε φεστιβάλ κινηματογράφου διεθνώς και δημοσιεύονται στα επίσημα κανάλια του IGCAT και των συνεργατών του»